कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

Ajay Yadav23 November 2025 - 3:43 PM
Karnataka News :
  • कर्नाटक में कांग्रेस में बदलाव की चर्चा
  • बीजेपी ने तोते के जरिए मजाक किया
  • सिद्धारमैया और शिवकुमार पर व्यंग्य किया
  • तोते ने खाली और फूलों वाला कार्ड दिखाया
  • बीजेपी ने जनता को बहकाने का आरोप लगाया

Karnataka News : कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हाल के दिनों में बढ़ गई है. इसी बीच, मुख्यमंत्री पद की होड़ के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक व्यंग्य पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए एक तोते से पूछा कि क्या सिद्धारमैया फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे. तोते ने इसके जवाब में एक खाली कार्ड दिखाया. फिर जब उससे पूछा गया कि क्या डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तोते ने फूलों वाला कार्ड उठाया.

कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता और तोते से भविष्यवाणी

बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में सत्ता के बंटवारे पर व्यंग्य किया, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच रस्साकशी को लेकर पारंपरिक तोते से भविष्य बताने का मजाकिया तरीका अपनाया.

एक वीडियो में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता तोते से यह पूछ रहे थे कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर सिद्धारमैया बने रहने और डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से राज्य की स्थिति में कौन बेहतर बदलाव ला सकता है. इसके जवाब में तोते ने एक कार्ड उठाया, जिस पर चंबू (पानी रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला छोटा धातु का बर्तन) का चित्र था.

तोते की भविष्यवाणी से कांग्रेस पर बीजेपी का व्यंग्य

इसके बाद जब तोते से पूछा गया कि क्या डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तोते ने फूलों वाला कार्ड उठाया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को खाली चंबू थमा दिया और उनके कानों पर फूल रख दिए, यानी जनता को बहकाया और मूर्ख बनाया गया.

