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बीरभूम में खदान हादसा: भूस्खलन से 3 मजदूरों की मौत, कई घायल, अवैध खनन को लेकर सियासत तेज

Shanti Kumari16 March 2026 - 8:18 PM
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Birbhum Landslide

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के Birbhum जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पत्थर की खदान में हुए भूस्खलन में तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मुरारई थाना क्षेत्र के गोपालपुर इलाके में हुई, जहां उस समय खदान में करीब 12 से 14 मजदूर काम कर रहे थे।

मलबे में दबे कई मजदूर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक खदान का हिस्सा धंस गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कई मजदूरों को बाहर निकाला। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। प्रशासन को आशंका है कि मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए राहत अभियान जारी है।

पहले भी हो चुका है ऐसा हादसा

बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में भी Nalhati की एक खदान में इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसमें पांच मजदूरों की जान चली गई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हादसे पर शुरू हुई राजनीति

इस हादसे के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिस खदान में दुर्घटना हुई, उसके मालिक Sirajul Islam बताए जा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता Dhruv Saha ने खदान को अवैध बताते हुए मालिक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद अवैध खनन जारी है और प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा।

जांच की मांग तेज

हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि खदान के संचालन में कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई थी।

ये भी पढ़ें – पश्चिम एशिया संकट: ईरान से भारतीयों को निकालने में जुटा भारत, दुश्मन देशों के रास्ते भी खुलवाए

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Shanti Kumari16 March 2026 - 8:18 PM
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