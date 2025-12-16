Bihar hijab controversy : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर सियासत गर्मा गई है. इस मामले में शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए महिला की गरिमा, सम्मान और समानता के अधिकार पर जोर दिया.
राज्य सभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने बयान में लिखा कि किसी महिला का आत्मसम्मान और यह समझ कि वह समाज में बराबरी की हकदार है. वही उसे मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर सम्मान और पहचान प्राप्त करने का अधिकार देता है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिला की पहचान उसके ज्ञान, आत्मविश्वास और गरिमा से होती है न कि इस बात से कि कोई उसे किस नजर से देखता है या उसके पहनावे पर क्या राय रखता है.
महिला के पहनावे पर अपमान गलत
शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह पिता जैसा कोई हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, भाई या पति किसी भी महिला को उसके पहनावे की पसंद को लेकर सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकता है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक महिला का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.
महिला के पहनावे पर सार्वजनिक अपमान गलत
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह पिता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भाई या पति हो. किसी महिला को उसके पहनावे के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकता. उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.
महिलाओं की स्वतंत्रता पर जोर
राज्य सभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान ऐसे समय मे आया है जब देश में महिलाओं की स्वतंत्रता, धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत पसंद पर बहस जारी है, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने की आजादी होनी चाहिए और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को इसका खास ध्यान रखना चाहिए.
