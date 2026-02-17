Biharराज्य

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

Ajay Yadav17 February 2026 - 11:49 AM
1 minute read
Bihar News :
बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

Bihar News : उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई जाएगी. यानी अब मांस की दुकानों को पर्दे या शीशे से ढकना जरूरी होगा, ताकि राहगीरों को कोई असुविधा न हो.

बिहार के डिप्टी सीएम, विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी. लाइसेंस वाले ही मांस बेच सकेंगे. मांस बेचने वालों को सभी नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं, अब शव वाहनों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा.

दुकानों को पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी दुकान पर मांस को खुले में प्रदर्शित करना या लटकाना पूरी तरह बैन है. दुकानदारों के लिए अपनी दुकान के सामने काला शीशा या मोटा पर्दा लगाना अनिवार्य है, ताकि बाहर से गुजरने वाले राहगीरों को मांस दिखाई न दे.

इसके साथ ही, मांस की कोई भी दुकान किसी भी धार्मिक स्थल या शैक्षणिक संस्थान के निर्धारित दायरे (50 से 100 मीटर) के भीतर नहीं हो सकती, ताकि लोगों के जनभावनाओं का सम्मान बना रहे.

साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन अनिवार्य

केवल उन्हीं दुकानदारों को मांस बेचने की अनुमति होगी जिनके पास खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और स्थानीय नगर निकाय का वैध लाइसेंस हो. इन नियमों के तहत दुकान के अंदर साफ-सफाई के उच्च मानक बनाए रखना अनिवार्य होगा, जिसमें जल निकासी की सही व्यवस्था और कचरे का सुरक्षित निपटान शामिल है.

अवैध बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में दुकानदार मांस के अवशेषों को सड़क या खुले में नहीं फेंक सकते. इसके अलावा, अवैध बूचड़खानों पर पूरी तरह से रोक है और केवल अधिकृत स्लाटर हाउस से प्रमाणित मांस ही बेचा जा सकता है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, दुकान की सीलिंग और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें- गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 February 2026 - 11:49 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Photo of मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

मोहाली के फोर्टिस अस्पताल और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम मान हैं एडमिट

17 February 2026 - 11:06 AM
Photo of रोहतक में दिनेश गोगा की गोली मारकर हत्या, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

रोहतक में दिनेश गोगा की गोली मारकर हत्या, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

17 February 2026 - 9:38 AM
Photo of अकाली-BJP और कांग्रेस ने पंजाब को नशे में डूबोया था, AAP बना रही नशा मुक्त : केजरीवाल

अकाली-BJP और कांग्रेस ने पंजाब को नशे में डूबोया था, AAP बना रही नशा मुक्त : केजरीवाल

17 February 2026 - 7:47 AM
Photo of फरीदाबाद की निजी कंपनी में बड़ा धमाका, फटे कई केमिकल ड्रम, 30 से अधिक कर्मचारी झुलसे

फरीदाबाद की निजी कंपनी में बड़ा धमाका, फटे कई केमिकल ड्रम, 30 से अधिक कर्मचारी झुलसे

16 February 2026 - 6:39 PM
Photo of विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, भूपेन बोरा ने ये आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, भूपेन बोरा ने ये आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा

16 February 2026 - 2:55 PM
Photo of मुख्यमंत्री रोजगार योजना : बिहार की महिलाओं के खातों में दूसरी किश्त भेजी गई

मुख्यमंत्री रोजगार योजना : बिहार की महिलाओं के खातों में दूसरी किश्त भेजी गई

16 February 2026 - 2:21 PM
Photo of हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

16 February 2026 - 2:17 PM
Photo of फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा : बृज की होली में मुस्लिमों को दूर रखने की मांग

फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा : बृज की होली में मुस्लिमों को दूर रखने की मांग

16 February 2026 - 1:46 PM
Photo of भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

16 February 2026 - 12:33 PM
Back to top button