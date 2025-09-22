राष्ट्रीय

GST रेट्स में बड़ी कटौती : टीवी, AC और डिशवॉशर अब होंगे सस्ते, जानें कितना होगा फायदा

Ajay Yadav22 September 2025 - 8:59 AM
2 minutes read
Electronic Items Cheaper :
Electronic Items Cheaper : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम देश को संबोधित करते हुए ‘GST बचत उत्सव’ की घोषणा की, उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से सूर्योदय के साथ ही नए जीएसटी रेट्स प्रभावी हो गए है, इसके तहत टीवी, एसी और डिशवॉशर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी.

GST काउंसिल की सिफारिशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम देश को संबोधित किया और बताया कि 22 सितंबर से ‘GST बचत उत्सव’ की शुरूआत हो रही है, उन्होंने इसे ‘GST रिफॉर्म्स’ का नाम दिया. आज से नए टैक्स रेट्स प्रभाव में आ चुके हैं.

जीएसटी 2.0 में TV सस्ते होंगे

नए जीएसटी रेट्स लागू होने के बाद एसी, टीवी, डिशवॉशर, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अब 28% की जगह 18 परसेंट जीएसटी लगेगा. इससे ग्राहकों को पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी. महीने की शुरुआत में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स घटाने का निर्णय लिया गया था. अब ये नए GST रेट्स 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं. इससे ग्राहकों को कई उत्पादों पर राहत मिलेगी.

अगर किसी टीवी का बेस कीमत 20 हजार रुपये है. ऐसे में उस पर पहले 28 परसेंट के हिसाब से 5600 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, जो अब 18 परसेंट यानी सिर्फ 3,600 रुपये लगेगा. ऐसे में कस्टमर्स को 2 हजार रुपये की सीधी बचत होगी.

एयर कंडीशनर्स के दाम घटेंगे

एयर कंडीशनर्स पर जीएसटी रेट्स घटकर 28 परसेंट से 18 परसेंट कर दिए गए हैं. मान लीजिए अगर एयर कंडीशनर का बेस प्राइस 30 हजार रुपये है, तो पहले उस पर करीब 8,400 रुपये का टैक्स लगता था, जो अब तक घटकर 5,400 रुपये हो जाएगा. ऐसे में नए जीएसटी रेट्स के बाद यूजर्स को करीब 3 हजार रुपये की बचत होगी.

बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑटोमैटिक डिशवॉशिंग मशीन पर अब 28 परसेंट की जगह 18 परसेंट जीएसटी लगेगा. टैक्स में कटौती के बाद इन मशीनों की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा होगा.

Ajay Yadav22 September 2025 - 8:59 AM
2 minutes read

