Madhya Pradeshराज्य

भोपाल एयरपोर्ट पर अब बिना दस्तावेज के भी हो सकेगी फ्लाइट, नई सुविधा शुरू

Ajay Yadav30 March 2026 - 1:04 PM
1 minute read
Bhopal Airport :
भोपाल एयरपोर्ट पर अब बिना दस्तावेज के भी हो सकेगी फ्लाइट! नई सुविधा शुरू

Bhopal Airport : भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है. प्रदेश में पहली बार एयरपोर्ट पर अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग क्षेत्र बनाए गए हैं. वहीं, यात्रियों को फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक पहचान की सुविधा भी दी गई है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजीरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअली इस सुविधा का उद्घाटन किया. इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी, विधायक रामेश्वर शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

पहली लैंडिंग और वाटर कैनन स्वागत

समर शेड्यूल के तहत दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और नवी मुंबई के लिए नई डायरेक्ट फ्लाइटें उपलब्ध हैं. इससे यात्रियों को मुंबई पहुंचकर नवी मुंबई के लिए टैक्सी लेने की जरूरत नहीं होगी. डीजी यात्रा सुविधा से यात्रियों के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड रहेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम से उनकी पहचान होगी.

नई फ्लाइट की पहली लैंडिंग रविवार रात 10 बजे हुई. नवी मुंबई से 131 यात्री भोपाल पहुंचे, वहीं वापसी में 134 यात्रियों ने उड़ान भरी. मुंबई से भोपाल एयर इंडिया की फ्लाइट ने 174 यात्रियों को नए अराइवल हाल में बोर्डिंग करवा. एयरपोर्ट ने स्वागत में वाटर कैनन सैल्यूट भी किया.

यात्रियों के लिए तेज और सुरक्षित सेवा

भोपाल एयरपोर्ट का नया अराइवल हॉल 3800 वर्ग मीटर का है, जिसकी लागत करीब 23 करोड़ रुपए है. अब एयरपोर्ट एक बार में 3,000 यात्रियों को मैनेज कर सकेगा. चेक-इन काउंटरों की संख्या 30 कर दी गई है. साथ ही, कन्वेयर बेल्ट, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

यह नया सिस्टम यात्रियों के लिए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा.

ये भी पढ़ें- Haryana News : गोहाना में सीएम सैनी की बड़ी घोषणाएं, 113 करोड़ की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 March 2026 - 1:04 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of यूपीपीएससी पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी, 932 सफल अभ्यर्थियों में बेटियों ने मचाया तहलका

यूपीपीएससी पीसीएस 2024 का रिजल्ट जारी, 932 सफल अभ्यर्थियों में बेटियों ने मचाया तहलका

30 March 2026 - 12:48 PM
Photo of राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

राजस्थान के 12 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

30 March 2026 - 12:37 PM
Photo of नीतीश कुमार और नितिन नबीन ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा

नीतीश कुमार और नितिन नबीन ने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यता से दिया इस्तीफा

30 March 2026 - 12:13 PM
Photo of “गैंगस्टरों ते वार” का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

“गैंगस्टरों ते वार” का 68वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 508 स्थानों पर छापेमारी, 188 गिरफ्तार

30 March 2026 - 11:56 AM
Photo of भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पड़ोले का सड़क हादसा, संसद सत्र के लिए दिल्ली जा रहे थे

भंडारा से कांग्रेस सांसद प्रशांत पड़ोले का सड़क हादसा, संसद सत्र के लिए दिल्ली जा रहे थे

30 March 2026 - 11:37 AM
Photo of अमृतसर में गोल्डी ढिल्लों मॉड्यूल से संबंधित दो आधुनिक सब-मशीन गन बरामद

अमृतसर में गोल्डी ढिल्लों मॉड्यूल से संबंधित दो आधुनिक सब-मशीन गन बरामद

30 March 2026 - 11:07 AM
Photo of नक्सल खत्म करने की डेडलाइन करीब, लेकिन 13 साल बाद भी झीरम घाटी का खौफ कायम- जानें वजह

नक्सल खत्म करने की डेडलाइन करीब, लेकिन 13 साल बाद भी झीरम घाटी का खौफ कायम- जानें वजह

30 March 2026 - 10:45 AM
Photo of पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले, महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद

30 March 2026 - 10:04 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

30 March 2026 - 9:25 AM
Photo of महाकुंभ से चर्चित मोनालिसा ने मांगी सुरक्षा, वीडियो जारी कर बताईं धमकियों की बात

महाकुंभ से चर्चित मोनालिसा ने मांगी सुरक्षा, वीडियो जारी कर बताईं धमकियों की बात

30 March 2026 - 8:59 AM
Back to top button