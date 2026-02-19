Other Statesराष्ट्रीय

Bengaluru Murder Case : बेंगलुरु में 70 साल की महिला की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Karan Panchal19 February 2026 - 4:23 PM
1 minute read
Bengaluru Murder Case
Bengaluru Murder Case : बेंगलुरु में 70 साल की महिला की गला काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Bengaluru Murder Case : बेंगलुरु के नेलमंगला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 70 साल की महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई। मृतक महिला का नाम शोभा था और वह अपने पति रंगनाथ के साथ हीरापुर इलाके के कोटे बीड़ी में रहती थी। शोभा के पति विकलांग थे और पिछले 15 सालों से बिस्तर पर थे।

घटना उस समय हुई जब शोभा और रंगनाथ सुबह की अपनी रूटीन वॉक के बाद घर लौटे थे। रंगनाथ के लिए एक डॉक्टर फिजियोथेरेपी देने के लिए घर आया, तब उसे शोभा की लाश उसके बगल में पड़ी मिली। शोभा का गला कटा हुआ था और रंगनाथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था।

घर में पैसे की तलाश

पुलिस ने होलसेल दुकान के मालिक शिवकुमार को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने रात 1:03 बजे घर में घुसकर शोभा का गला काट दिया। पुलिस के मुताबिक, यह हत्या पैसे के लिए की गई थी। शोभा के पास ज्वेलरी शॉप के मालिक की बेटी होने के कारण उस वक्त सोने के बड़े गहने थे। हत्या के बाद, शिवकुमार ने घर में पैसे की तलाश की, लेकिन कुछ न मिलने पर उसने शोभा के गहने उतार लिए। पुलिस के मुताबिक, करीब 450 ग्राम सोने के गहने गायब हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 65 लाख रुपये है।

सीसीटीवी फुटेज से सबूत मिले

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने आरोपी शिवकुमार को ट्रेस किया। आरोपी घटना के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गया था और पुलिस ने उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया। बाद में, पुलिस ने शिवकुमार को क्राइम सीन पर देखा, जहां वह तमाशबीन बनकर खड़ा था। पुलिस ने उसका स्कूटर रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रेस किया, जिससे उसका पता चल गया। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल, हत्या में इस्तेमाल चाकू और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

ये भी पढ़ें- Freebies पर राज्यों को Supreme Court की फटकार, घाटे में चल रहे राज्य फिर भी मुफ्त योजनाएं

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 February 2026 - 4:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Freebies पर राज्यों को Supreme Court की फटकार, घाटे में चल रहे राज्य फिर भी मुफ्त योजनाएं

Freebies पर राज्यों को Supreme Court की फटकार, घाटे में चल रहे राज्य फिर भी मुफ्त योजनाएं

19 February 2026 - 1:55 PM
Photo of Delhi Murder Case : दिल्ली में अपराधी बेखौफ, नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की हत्या- कुलदीप कुमार

Delhi Murder Case : दिल्ली में अपराधी बेखौफ, नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की हत्या- कुलदीप कुमार

18 February 2026 - 7:48 PM
Photo of Salim Khan Health : सलीम खान को ब्रेन हेमरेज, संजय दत्त हाल जानने पहुंचे

Salim Khan Health : सलीम खान को ब्रेन हेमरेज, संजय दत्त हाल जानने पहुंचे

18 February 2026 - 4:00 PM
Photo of Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

18 February 2026 - 12:36 PM
Photo of 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

18 February 2026 - 12:03 PM
Photo of अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

अजित पवार प्लेन क्रैश: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलीं सुनेत्रा पवार, सीबीआई जांच की मांग की

17 February 2026 - 7:31 PM
Photo of Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

17 February 2026 - 6:01 PM
Photo of पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

17 February 2026 - 4:15 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

17 February 2026 - 3:33 PM
Photo of भारत-फ्रांस की ऐतिहासिक डील, 114 राफेल मिलेंगे, 3.25 लाख करोड़ का सौदा, पीएम मोदी से मुंबई में मुलाकात

भारत-फ्रांस की ऐतिहासिक डील, 114 राफेल मिलेंगे, 3.25 लाख करोड़ का सौदा, पीएम मोदी से मुंबई में मुलाकात

17 February 2026 - 3:00 PM
Back to top button