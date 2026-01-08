Karnataka News : कर्नाटक के बेलगावी जिले में हुई एक दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को उजाड़ दिया है। बैलहोंगल तालुका के मराकुंबी गांव स्थित पुरस्कृत शुगर फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हो गया जिसमें करीब 6 मजदूरों की जान चली गई। वहीं कई मजदूरों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज जारी है।

शुरुआती रिपोर्ट की माने तो पहले तीन मौतें बताईं गई थी। वहीं बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों ने दम तोड़ दिया जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। वहीं अन्य कई मजदूरों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

दोपहर को हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 7 जनवरी को दोपहर करीब ढाई बजे उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री के नंबर एक कंपार्टमेंट में दीवार की मरम्मत और रखरखाव का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक वाल्व फेल होने के कारण गर्म गुड़ का रस बाहर निकलने लगा और वहां मौजूद मजदूरों पर गिर गया। पुलिस के अनुसार, यह एक पुरस्कार विजेता चीनी मिल है, जो विक्रम इनामदार, प्रभाकर कोरे और विजय मेटागुडी की साझेदारी में चल रही है।

मृतकों की पहचान

मृतकों में अक्षय चोपाडे (45 साल), दीपक मन्नोली (31 साल), सुदर्शन बनोशी (25 साल), भरतेश सरवाडे (27 साल), गुरु तम्मनावर (26 साल) और मंजुनाथ कजागार (28 साल) शामिल हैं। पहले अक्षय, दीपक और सुदर्शन की मौत हुई, जबकि अन्य घायलों की बाद में मौत हो गई।

घायल मजदूरों को तुरंत बैलहोंगल सरकारी अस्पताल और बेलगावी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

जब इस हादसे के बारे में मृतकों के परिजनों को जानकारी मिली, तो उनके बीच चीख-पुकार मच गई। इस समय दो शवों का पोस्टमॉर्टम एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। परिजनों का गुस्सा फैक्ट्री प्रबंधन पर है, क्योंकि हादसे के कई घंटे बाद भी मालिकों द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त की गई।

पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बेलगावी ग्रामीण एसपी ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि लापरवाही की आशंका को देखते हुए गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें – ’15 जनवरी को हर हाल में होना पेश नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी वारंट’, बठिंडा कोर्ट से कंगना रनौत को बड़ा झटका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप