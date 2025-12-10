Begusarai : बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं हैं . सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई. मामला छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीर नगर गांव का है. जहा मंगलवार (9 दिसंबर) की देर रात बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निलेश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी.

वारदात के बाद पुरे इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल है. परिजनों ने बतया कि निलेश कुमार अपने डेरा पर सोए हुए थे. तभी आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश आए और बिना कुछ बोले ही सोए अवस्था में निलेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

गोलीबारी में निलेश कुमार की मौत, लोगों में हड़कंप

तीन गोलियां लगने से निलेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.गोलीबारी की आवाज सुनकर लोग दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो चुके थे. परिजनों ने बताया कि निलेश कुमार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उनके साथ इतनी नृशंस वारदात को अंजाम दिया गया.

बढ़ते अपराध पर ग्रामीणों में आक्रोश

बताया जा रहा है कि निलेश कुमार जदयू के सक्रिय जमीनी नेता थे और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी थे. घटना के बाद गांव वालों में पुलिस की नाकामी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है.

सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया . परिजनों के अनुसार, निलेश कुमार पेशे से किसान थे. खेती-बाड़ी के सहारे ही परिवार चलाते थे. फिलहाल गांव में भय, तनाव और पुलिस के खिलाफ आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

