Ayodhya Ram Temple : अयोध्या के राम मंदिर परिसर में शनिवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई. मंदिर परिसर में कथित रूप से नमाज पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस संदिग्ध की पहचान कर ली है. मंदिर में नमाज पढ़ने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कश्मीरी मूल का है और उसका नाम अहमद शेख बताया गया है.

संदिग्ध से पुलिस, एलआईयू, एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस को अहमद शेख के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. जानकारी के अनुसार, अहमद शेख चार दिन पहले शोपियां स्थित अपने घर से बाहर निकला था.

अहमद शेख मानसिक रूप से अस्वस्थ

अहमद शेख मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है और उसका कश्मीर में मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, ट्रेन में एक यात्री ने राम मंदिर के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद संदिग्ध अयोध्या पहुंचा. जांच में यह भी सामने आया कि अहमद शेख सुबह ही अयोध्या पहुंचा था.

सूत्रों के अनुसार, अहमद के पास से कोई मोबाईल फोन बरामद नहीं हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. राम मंदिर में घुसने के पीछे और कोई वजह तो नहीं थी, जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच कर रही हैं.

प्रशासन और न्यास ने चुप्पी साधी

शुरूआती जांच में पुलिस को उसके पास से काजू और किशमिश जैसी चीजें मिलीं. सूत्रों के अनुसार, उसने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अजमेर जा रहा था. वही, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और खुफिया एजेंसियां इस घटना के मद्देनजर राम मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रही हैं. जिला प्रशासन और राम मंदिर न्यास ने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

