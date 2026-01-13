ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले आर्मी चीफ कहा- देंगे मुंहतोड़ जवाब, ऑपरेशन अभी जारी

Operation Sindoor : भारतीय सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। भविष्य में अगर किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस किया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पूरी तरह तैयार है। भारत हमले की पूरी शक्ति के साथ जवाब देगा।

इंडियन आर्मी दिया जवाब

वहीं उन्होंने कहा कि रविवार को बॉर्डर के पास सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन गए, अचानक ड्रोन गतिविधि को देख सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। ड्रोनों को मार गिराने के लिए इंडियन आर्मी ने गोलीबारी की। यह ड्रोन ऐसे समय में भेजे गए हैं जब गणतंत्र दिवस पास है। यही वजह है कि सेना अलर्ट मोड में आ गई है।

आर्मी चीफ बोले- वे बहुत छोटे ड्रोन हैं। ये लाइट जलाकर उड़ते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ते और बहुत कम ही दिखाई दिए हैं। 10 जनवरी को लगभग 6 ड्रोन देखे गए, जबकि 11 और 12 जनवरी को 2 से 3 ड्रोन दिखाई दिए।

तालमेल का सुपरपावर एग्जांपल देखें

आर्मी चीफ ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बॉर्डर के करीब 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। जिनमें से 2 IB सेक्टर में और 6 LC सेक्टर में हैं। अगर कोई भी हिमाकत हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वायुसेना, थलसेना और नौसेना के तालमेल का सुपरपावर एग्जांपल है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

पाकिस्तान ने सैन्य और आम नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। 10 मई को इस्लामाबाद को नई दिल्ली से बातचीत कर सीजफायर पर सहमति बनानी पड़ी, जिससे सीमा पर तनाव को रोकने की दिशा में कदम उठाया गया।

सेना को जवाब देने की पूरी छूट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक स्पष्ट राजनीतिक निर्देश के तहत तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल का मजबूत उदाहरण है, जहां सेना को कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी छूट दी गई।

उन्होंने साफ किया कि इस ऑपरेशन के तहत सैन्य जवाबी कदम अभी भी जारी हैं और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी तरह की हरकत का सख्ती से जवाब दिया जाएगा।

आतंकवादियों की संख्या में भारी गिरावट

इसी के साथ उन्होंने कहा कि साल 2025 में कुल 31 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से करीब 65 प्रतिशत पाकिस्तानी मूल के थे। इनमें पहलगाम हमले के तीन आरोपी शामिल थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के दौरान ढेर कर दिया गया।

भारत के मुंहतोड़ जवाब के बाद स्थानीय आतंकवादियों की संख्या घटकर सिंगल डिजिट में आ गई है और आतंकी संगठनों में नई भर्ती लगभग ना के बराबर है।

