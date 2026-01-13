Iran Protest : ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ कई दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से घेरने की योजना बनाई है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करेगा, तो उस देश को अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी बिजनेस पर 25 फीसदी टैरिफ देना होगा।

इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि यह आदेश फाइनल है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। हालांकि उन्होनें इस बात की चर्चा नहीं कि की यह टैरिफ किस तरह लागू किया जाएगा, और किन देशों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा।

आधिकारिक दस्तावेज नहीं हुए जारी

जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस की तरफ से इस फैसले को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं हुआ है। बता दें कि ट्रंप का यह कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने के साथ वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर भी असर डाल सकता है।

ट्रंम ने किया प्रदर्शनकारियों का समर्थन

बता दें कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान अब तक करीब 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें प्रदर्शनकारी समेत सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। वहीं 10,670 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है।

इन देशों पर पड़ेगा असर

जानकारी के अनुसार अमेरिका पहले ही ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ व्यापार करने वाले प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं। यदि टैरिफ लागू किए जाते हैं, तो इन देशों को अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर असर पड़ सकता है।

भारत पर पहले से लगा 50% टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था ,और भारत ने रेसिप्रोकल को फॉलो नहीं किया। जिस कारण अमेरिका भारत पर पहले ही 50% टैरिफ लगा चुका है। अब अगर ईरान से व्यापार को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया तो कुल टैरिफ 75% हो जाएगा।

बता दें कि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद से निपटाने के लिए ट्रेड डील पर बातचीत होनी है। जिसमें भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए।

