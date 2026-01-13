बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर मारा, 23 दिनों में 7 हिंदुओं का मर्डर

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं की हत्या की जा रही है। रविवार रात कट्टरपंथियों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पिटाई की और फिर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला दक्षिणी हिस्से चटगांव डिवीजन के फेनी जिला स्थित दागनभुइयां का है।

धारदार हथियारों का इस्तेमाल

बांग्लादेश में 23 दिनों के दौरान हिंदू की हत्या की ये 7वीं घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। मृतक 40 साल का शरत चक्रवर्ती मणि था।

चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या

समीर रविवार शाम ऑटोरिक्शा लेकर घर से निकला था। देर रात तक घर ना लौटने पर परिवार डर गया और समीर की तलाश शुरु की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जगतपुर गांव के एक खेत में रात करीब 2 बजे स्थानीय लोगों को उसका शव मिला। जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं।

प्लानिंग के तहत की गई हत्या

दागनभुइयां थाने के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, समीर की हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिक जांच में लग रहा है कि हत्या पहले से प्लानिंग के तहत की गई थी। जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

In yet another targeted attack on the Hindu community in Bangladesh, 28-year-old Samir Kumar Das was brutally killed on January 11 at Dagonbhuiyan in Feni. The attackers also looted his autorickshaw, his sole source of livelihood.



This murder underscores the relentless… pic.twitter.com/NpYgflBDLM — Amit Malviya (@amitmalviya) January 13, 2026

भाजपा की आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि यह हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को दिखाती है, जिन्हें बिना चुने हुए यूनुस सरकार के आने के बाद से निराशा के कगार पर धकेल दिया गया है।

उन्होंने लिखा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं, ईसाईयों और बौद्धों समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने वालों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की है।

अल्पसंख्यक लोगों की जिंदगी

न ही उसने सांत्वना का एक शब्द भी कहा है। इसके बजाय, सत्ता में बैठे व्यक्ति ने इन टारगेटेड हमलों को ‘मनगढ़ंत कहानी’ बताकर खारिज कर दिया है। यह संदेश डरावना है कि अल्पसंख्यक लोगों की जिंदगी मायने नहीं रखती।

ऑटो-रिक्शा की लूट

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर एक और लक्षित हमले में फेनी के डागनभुइयां में समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनका ऑटो-रिक्शा भी लूट लिया, जो उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया था।

