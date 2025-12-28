Other Statesक्राइमराज्य

अपनी ही मां ने 6 वर्षीय बेटी का घोंटा गला, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Shanti Kumari28 December 2025 - 12:36 PM
2 minutes read
Maharashtra Crime News

Maharashtra Crime : महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक मां ने अपने ही हाथों अपनी बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने की जो मुख्य वजह सामने आई है वो चौंका देने वाली है। वहीं, इस मामले में आरोपी महिला को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

बच्ची के हत्या की वजह

दरअसल, यह मामला के नवी मुंबई के कलांबोली सेक्टर-1 स्थित गुरुसंकल्प हाउसिंग सोसायटी की है। जहां एक 30 वर्षीय महिला ने अपनी 6 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस मासूम का कसूर बस इतना था कि वह मराठी नहीं बोल पा रही थी, और यही वजह उसकी जिंदगी के लिए काल बन गया।

महिला को चाहिए था बेटा

दूसरी ओर जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आरोपी महिला को बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए था। इसी वजह से वह बेटी के जन्म के बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। वह मनोचिकित्सक के पास इलाज भी करा रही थी। लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी कि वह अपनी ही बेटी के जान की दुश्मन बन जाएगी।

बच्ची के लिए 23 दिसंबर की रात भयावह

आखिरकार, 23 दिसंबर की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक माँ ने अपनी मासूम बेटी की हत्या करने का निश्चय किया। उसी दिन उसकी नानी बच्ची से मिलने आई थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ समय बाद जब बच्ची का पिता घर लौटा, तो उसने देखा कि बेटी नींद में है, और जब वह नहीं जागी, तो परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल में शुरू में दिल का दौरा पड़ने से मौत का कारण बताया गया।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते को हुआ संदेह

हालांकि, कलंबोली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते को इस मामले में संदेह हुआ। उनकी सूझबूझ ने इस मामले में एक नया मोड़ लिया। उन्होंने बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया, जिसके परिणामस्वरूप यह खुलासा हुआ कि उसकी सांस की नली अवरुद्ध थी, जिससे उसकी हत्या का शक और भी गहरा हो गया।

पुलिस की सख्ती पर कबूला सच

पुलिस ने बच्ची की माँ से कड़ी पूछताछ की, जो अंततः छह घंटे की सख्त पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर बैठी। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट में गला घोंटने के स्पष्ट निशान पाए हैं, जिससे यह साबित हुआ कि बच्ची की हत्या किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई थी।

पुलिस कर रही है गहन जांच

अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी महिला की मानसिक स्थिति कैसी थी, और क्या उसके मानसिक तनाव या अन्य कारणों से यह अपराध हुआ। इस घिनौनी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, और सभी इसे लेकर हैरान और शोकित हैं। पुलिस अब इस मामले में गहरे से जांच कर रही है ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके और आरोपी को न्याय दिलाया जा सके।

2017 में हुई थी महिला की शादी

बता दें कि आईटी इंजीनियर पिता और बीएससी पास मां की 2017 में शादी हुई थी। 2019 में उन्हें बेटी हुई, लेकिन बचपन से ही बच्ची को बोलने में दिक्कत थी। वह ज्यादातर हिंदी बोलती थी, मराठी नहीं। इससे मां लगातार गुस्से में रहती। वह पति से कहती, “मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए जो ठीक से बोल न सके।

ये भी पढ़ें – काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari28 December 2025 - 12:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रेम विवाह कर 24 घंटे में लिया तलाक, मामला जानकर वकील भी हैरान

प्रेम विवाह कर 24 घंटे में लिया तलाक, मामला जानकर वकील भी हैरान

28 December 2025 - 12:51 PM
Photo of मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

मुंबई डब्बावालों का बड़ा ऐलान : बीएमसी चुनाव में महायुति को समर्थन

28 December 2025 - 12:29 PM
Photo of बागपत खाप पंचायत का बड़ा फरमान, लड़कों के इन चीजों पर लगाई पाबंदी

बागपत खाप पंचायत का बड़ा फरमान, लड़कों के इन चीजों पर लगाई पाबंदी

27 December 2025 - 4:07 PM
Photo of काशी में नए साल की तैयारी जोरों पर, पांच लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना

काशी में नए साल की तैयारी जोरों पर, पांच लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना

27 December 2025 - 2:13 PM
Photo of उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

उदयपुर गैंगरेप मामले की FIR कॉपी आई सामने, चौकाने वाले हैं पीड़िता के आरोप

27 December 2025 - 12:44 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

रोहतास में ट्रायल के दौरान ही धराशयी हुआ रोपवे, सुरक्षा और गुणवत्ता पर उठे सवाल

27 December 2025 - 10:49 AM
Photo of जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

जेल विभाग पंजाब में सुधार, जेलों के लिए 126 करोड़ रुपये की लागत से एआई आधारित सीसीटीवी

27 December 2025 - 10:10 AM
Photo of शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

शहीदी सभा के अवसर पर CM मान ने फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा

27 December 2025 - 9:28 AM
Photo of 314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

314 करोड़ की सहायता से अनाथ एवं आश्रित बच्चों का भविष्य मजबूत, 2.37 लाख बच्चों को मिली आर्थिक सुरक्षा

27 December 2025 - 8:12 AM
Back to top button