Punjab flood Relief : हरजोत सिंह बैंस, शिक्षा एवं सूचना व लोक संपर्क विभाग मंत्री, पंजाब ने श्री आनंदपुर साहिब हलके में चल रहे सफाई अभियान की सफलता के लिए पंच-सरपंचों, यूथ क्लबों, नौजवानों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से योगदान देने की अपील की. बैंस ने आज नंगल से सैनिटाइजर और सफाई अभियान की शुरुआत की, जो बाढ़ प्रभावित सभी गाँवों में जारी रहेगा. दवाइयों के छिड़काव के लिए स्प्रे और टेंट प्रभावित इलाकों में पहुँच चुके हैं.

प्रभावित गाँवों में पशुओं के लिए चिकित्सीय सुविधाएँ और टीकाकरण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है. बैंस ने प्रत्येक गाँव के पंच-सरपंच से अपनी ग्राम पंचायत में तुरंत सफाई अभियान शुरू करने की अपील की. उन्होंने बताया कि आम आदमी क्लिनिक नियमित रूप से चल रहे हैं और सरकारी स्कूलों को साफ कर पुनः शुरू कर दिया गया है.

नंगल में बैंस ने शुरू किया 15 दिन का फॉगिंग अभियान

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस स्वयं सैनिटाइज़िंग वाहन में बैठे और नंगल शहर तथा आसपास के इलाकों में अभियान की शुरुआत की तथा शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया. यह विशेष वाहन आधुनिक प्रणाली और बड़े टैंक से लैस है, जो प्रभावित क्षेत्रों में दवा का छिड़काव करता है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों की पूरी तरह सफाई की जा सके. उन्होंने कहा कि यह फॉगिंग अभियान अगले 15 दिन तक जारी रहेगा और विशेष टीमों द्वारा निगरानी की जाएगी क्योंकि लोगों की ज़िंदगी की रक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

श्री आनंदपुर साहिब में 100 गांव प्रभावित

उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब हलके के लगभग 100 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. संपत्ति, फसलें, ज़मीनें और पशुओं को हुआ नुकसान वास्तविक अनुमान से कहीं अधिक है. इस स्थिति को देखते हुए, पंजाब सरकार ने प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार तक राहत पहुँचाने के लिए “ऑपरेशन राहत“ जारी रखने का निर्णय लिया है.



बैंस ने कहा कि चिकित्सा टीमें हर गाँव में पहुँच गई हैं और पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान जारी है तथा साथ ही सफाई व सैनिटाइज़ेशन अभियान भी चल रहा है. उन्होंने कहा कि विशेष गिरदावरी जारी है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को आवश्यक सहायता व राहत उपलब्ध करवाई जाएगी.

अमृतसर में बना आधुनिक बाढ़ राहत वेयरहाउस

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज अमृतसर के अजनाला रोड पर स्थित एक रिसोर्ट को आधुनिक बाढ़ राहत और पुनर्वास मेगा वेयरहाउस के रूप में स्थापित किया. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्य जारी हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अमृतसर ज़िले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज़ी देने के लिए पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, सांसद (राज्यसभा) तथा सन फाउंडेशन और वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गनाइज़ेशन के सहयोग से यह वेयरहाउस स्थापित किया गया है.

मृतसर वेयरहाउस से राहत और फ़ाज़िल्का में सफाई अभियान

इस वेयरहाउस में 50 ट्रैक्टर और 10 जेसीबी मशीनें मलबा हटाने के लिए, 200 फॉगिंग मशीनें बीमारियों से बचाव के लिए, 1,000 बर्तन किटें, 500 मीट्रिक टन चारा, 500 क्विंटल चावल बी.पी.एल परिवारों के लिए, और 1,000 से अधिक परिवारों के लिए फोल्डिंग बेड, गद्दे, चादरें, कंबल, कुर्सियाँ, गैस स्टोव और मेडिकल किटें रखी गई हैं. यह सामग्री अमृतसर जिला प्रशासन के सहयोग से गाँव और घर-घर की मैपिंग कर सबसे ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाई जाएगी. ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें अमृतसर के प्रभावित गाँवों में एस.डी.एम. और तहसीलदारों के सहयोग से भेजी जाएँगी. इसके अलावा फ़ाज़िल्का ज़िले के गाँव किल्यांवाली और उस्मान खेड़ा में सफाई अभियान चलाया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार जल्द करेगी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक में दिया भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप