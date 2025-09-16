फटाफट पढ़ें

गन्ना किसानों की बकाया राशि जल्द जारी होगी

वित्त मंत्री ने किसान संगठनों को दिया भरोसा

मुख्यमंत्री मान किसानों को समय पर भुगतान चाहते

विभिन्न संगठनों से मिलकर वित्त मंत्री ने सुनी बात

सभी जायज मांगों को हल करने के दिए निर्देश

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज गन्ना किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि निजी मिलों द्वारा खरीदे गए उनके गन्ने की कीमत में पंजाब सरकार के हिस्से की बकाया राशि जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी. इस दौरान किसान संगठनों ने बैठक और भरोसे के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया.

यहां अपने कार्यालय में गन्ना किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कृषि समुदाय की भलाई प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने भुगतान में किसी भी विलंब के कारण गन्ना उत्पादकों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को समझते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार बकाया भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान प्राप्त हो.

संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश

गन्ना किसानों के साथ बैठक से पहले, वित्त मंत्री ने ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर एसोसिएशन, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स, फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था और दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी सहित विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया. ये बैठकें इन संगठनों की मांगों और मुद्दों के समाधान पर केंद्रित थीं. वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों को इन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सभी जायज मांगों एवं मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए.

कई संगठनों के नेताओं ने दिया ज्ञापन

इन बैठकों के दौरान, माजा किसान संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह राजू, दोआबा किसान कमेटी के अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान, पंजाब पुलिस कोरोना वारियर्स के अध्यक्ष गुरबाज सिंह, ग्राम पंचायत जल सप्लाई पंप ऑपरेटर्स के अध्यक्ष बंत सिंह, फ्रीडम फाइटर्स उत्तराधिकारी संस्था के दो अलग-अलग विंग्स के अध्यक्ष चित्तन सिंह मानसा और मेजर सिंह, तथा दंगा पीड़ित वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह सहित इन संगठनों के अन्य सदस्य भी अपने-अपने मुद्दे प्रस्तुत किए.

