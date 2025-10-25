Punjabबड़ी ख़बरराज्य

बदलेगा आनंदपुर साहिब का स्वरूप, 24.51 करोड़ की विकास योजना मंज़ूर

Amzad Khan25 October 2025 - 6:32 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom
श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों पर तेज़ी से जारी मरम्मत कार्य

Chandigarh : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग़ बहादर जी के शहीदी दिवस से संबंधित आयोजनों को ध्यान में रखते हुए आनंदपुर साहिब में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को 15 नवंबर 2025 से पहले हर हाल में पूरा किया जाए।

‘विकास कार्यों की व्यापक योजना तैयार’

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग़ बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आनंदपुर साहिब की प्रमुख सड़कों की मरम्मत, रोशनी व्यवस्था के उन्नयन और अन्य विकास कार्यों की व्यापक योजना तैयार कर ली गई है। यह योजना चंडीगढ़ सर्कल के लोक निर्माण विभाग द्वारा अंतिम रूप में स्वीकृत कर दी गई है। इन कार्यों और इनके रख-रखाव के लिए लगभग 24.51 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट निर्धारित किया गया है।

23 करोड़ रुपये की लागत से होगी मरम्मत

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि इस योजना के तहत श्री आनंदपुर साहिब से दशमेश अकादमी रोड, शहर की अंदरूनी सड़कों, श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैणा देवी रोड तथा अन्य प्रमुख मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों की मरम्मत और अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 77.58 लाख रुपये विशेष मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

लाइटों की दा जा रही है प्राथमिकता

मंत्री ने कहा कि इस कार्य योजना में सड़कों के किनारों पर लगी लाइटों की मरम्मत और उन्नयन को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही कार्यकुशलता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियमित और विशेष मरम्मत, पुराने या क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों को बदलना, एलईडी लाइटें लगाने, तथा एल्युमिनियम और कॉपर वायरिंग के आधुनिकीकरण जैसे कार्य भी इस पहल का हिस्सा हैं।

‘कुल 24.51 करोड़ रुपए की राशि अलॉट’

हरभजन सिंह ई.टी. ने बताया कि इन कार्यों के लिए कुल 24.51 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की गई है।विभाग ने श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम व सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान श्रेष्ठ वातावरण तैयार किया जा सके।

यह भी पढ़ेंhttp://गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan25 October 2025 - 6:32 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अमृतसर में आतंकवादी नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटिव अरेस्ट, दो IED और एक पिस्टल जब्त

अमृतसर में आतंकवादी नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटिव अरेस्ट, दो IED और एक पिस्टल जब्त

25 October 2025 - 8:02 PM
Photo of पंजाब के 5764 विद्यार्थियों को पी.सी.एस. 2025 की निःशुल्क कोचिंग: स्पीकर संधवां की पहल

पंजाब के 5764 विद्यार्थियों को पी.सी.एस. 2025 की निःशुल्क कोचिंग: स्पीकर संधवां की पहल

25 October 2025 - 7:25 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

25 October 2025 - 5:29 PM
Photo of बीजापुर में नक्सलियों का कहर : दो ग्रामीणों की हत्या, अब तक 40 लोगों की जान गई

बीजापुर में नक्सलियों का कहर : दो ग्रामीणों की हत्या, अब तक 40 लोगों की जान गई

25 October 2025 - 4:39 PM
Photo of दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

दिल्ली के महरौली-नांगलोई मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल, द्वारका से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

25 October 2025 - 4:11 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर संधवां ने फरीदकोट में गुरबाणी कीर्तन का किया आयोजन

पंजाब विधानसभा स्पीकर संधवां ने फरीदकोट में गुरबाणी कीर्तन का किया आयोजन

25 October 2025 - 3:41 PM
Photo of नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 518.4 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

25 October 2025 - 2:56 PM
Photo of जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्द, 3,300 एकड़ में शुरू होगी उड़ान सेवा

25 October 2025 - 2:23 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

पंजाब विधानसभा स्पीकर की छात्रों के लिए नई पहल, आयोजित होगा मॉक सेशन

25 October 2025 - 2:01 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष कमेटी गठित, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दिए कड़े निर्देश

पंजाब में बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष कमेटी गठित, मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दिए कड़े निर्देश

25 October 2025 - 1:14 PM
Back to top button