Punjabक्राइम

अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़: AK राइफल और पिस्टल बरामद

Shanti Kumari5 November 2025 - 3:43 PM
1 minute read
Punjab Crime
अमृतसर के गांव घोनेवाल में बरामद हथियार और गोलाबारूद। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब को सुरक्षित और संरक्षित राज्य बनाने की चल रही मुहिम के बीच, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, और भारत-पाक सीमा के नजदीक रवि नदी के पास गांव घोनेवाल से हथियार और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

बरामद हथियारों का विवरण

बरामद हथियारों और गोलाबारूद में दो AK-सीरीज की असॉल्ट राइफलें और आठ मैगजीन, एक .30 बोर पिस्टल और दो मैगजीन तथा .30 बोर के 50 जिंदा कारतूस और 7.62 मिमी के 245 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

तत्काल कार्रवाई से टली घटना – डीजीपी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा तत्काल और सतर्क कार्रवाई ने बड़ी घटना को टाल दिया। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के पूर्ण संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे की जांच जारी है, जिसमें इसके पीछे और आगे के लिंक शामिल हैं।

सूचना पर चला तलाशी अभियान – डीआईजी

ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने कहा कि सीमा पार से हथियारों की खेप आने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद, एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह के समग्र निरीक्षण में पुलिस टीमों ने गांव घोनेवाल के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, भारत-पाक सीमा के पास रवि नदी के किनारे एक बैग में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया।

आगे और गिरफ्तारी की संभावना – एसएसपी

एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि बरामद हथियारों और गोलाबारूद के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है। आने वाले दिनों में और बरामदियाँ और गिरफ्तारी की संभावना है। इस संबंध में, पुलिस थाना रामदास में दिनांक 04/11/2025 को धारा 25(8) आर्म्स एक्ट और धारा 113 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR संख्या 174 दर्ज की गई है।

यह भी पढ़ें http://राजा वड़िंग मामले में आयोग ने तरन तारन के जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari5 November 2025 - 3:43 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

5 November 2025 - 5:22 PM
Photo of चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

चुनावी माहौल के बीच बसपा के पूर्व प्रत्याशी, पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

5 November 2025 - 4:49 PM
Photo of मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

5 November 2025 - 2:43 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएँ

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएँ

5 November 2025 - 2:23 PM
Photo of राजा वड़िंग मामले में आयोग ने तरन तारन के जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया

राजा वड़िंग मामले में आयोग ने तरन तारन के जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया

5 November 2025 - 1:57 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने राजा वड़िंग की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने राजा वड़िंग की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप

5 November 2025 - 12:57 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को नमन: पंजाब सरकार ने चार शहरों में भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को नमन: पंजाब सरकार ने चार शहरों में भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए

5 November 2025 - 12:56 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिला क्रिकेट टीम की ICC विश्व कप जीत पर दी बधाई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने महिला क्रिकेट टीम की ICC विश्व कप जीत पर दी बधाई

5 November 2025 - 12:26 PM
Photo of डॉ. बलजीत कौर का सख्त रुख: बूटा सिंह की विरासत का अपमान अस्वीकार्य, राजा वड़िंग की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया

डॉ. बलजीत कौर का सख्त रुख: बूटा सिंह की विरासत का अपमान अस्वीकार्य, राजा वड़िंग की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया

5 November 2025 - 12:21 PM
Photo of महिला सशक्तिकरण की नई पहल: डॉ. बलजीत कौर ने मलोट से राज्यस्तरीय मेगा जागरूकता शिविर श्रृंखला की शुरुआत की

महिला सशक्तिकरण की नई पहल: डॉ. बलजीत कौर ने मलोट से राज्यस्तरीय मेगा जागरूकता शिविर श्रृंखला की शुरुआत की

5 November 2025 - 11:09 AM
Back to top button