Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब को सुरक्षित और संरक्षित राज्य बनाने की चल रही मुहिम के बीच, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, और भारत-पाक सीमा के नजदीक रवि नदी के पास गांव घोनेवाल से हथियार और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

बरामद हथियारों का विवरण

बरामद हथियारों और गोलाबारूद में दो AK-सीरीज की असॉल्ट राइफलें और आठ मैगजीन, एक .30 बोर पिस्टल और दो मैगजीन तथा .30 बोर के 50 जिंदा कारतूस और 7.62 मिमी के 245 जिंदा कारतूस शामिल हैं।

तत्काल कार्रवाई से टली घटना – डीजीपी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा तत्काल और सतर्क कार्रवाई ने बड़ी घटना को टाल दिया। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के पूर्ण संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे की जांच जारी है, जिसमें इसके पीछे और आगे के लिंक शामिल हैं।

सूचना पर चला तलाशी अभियान – डीआईजी

ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने कहा कि सीमा पार से हथियारों की खेप आने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद, एसएसपी अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह के समग्र निरीक्षण में पुलिस टीमों ने गांव घोनेवाल के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, भारत-पाक सीमा के पास रवि नदी के किनारे एक बैग में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया।

आगे और गिरफ्तारी की संभावना – एसएसपी

एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि बरामद हथियारों और गोलाबारूद के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है। आने वाले दिनों में और बरामदियाँ और गिरफ्तारी की संभावना है। इस संबंध में, पुलिस थाना रामदास में दिनांक 04/11/2025 को धारा 25(8) आर्म्स एक्ट और धारा 113 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR संख्या 174 दर्ज की गई है।

