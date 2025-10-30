Chandigarh : भाईचारे, सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्यभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात

पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जा रहे महीने भर चलने वाले राज्यव्यापी यादगारी कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी की शहादत सिख इतिहास में भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का नींव-पत्थर है और यह सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का विश्वव्यापी सिद्धांत है।

शहादत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का प्रतीक

गुजरात के मुख्यमंत्री को इन कार्यक्रमों में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की महान शहादत मानवाधिकारों, मानवीय मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो समूची मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। गुरु साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेताओं की उपस्थिति हमारी साझा राष्ट्रीय भावना और सांझे मूल्यों का प्रतीक होगी।”

रुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कार्यक्रमों का सांस्कृतिक महत्व

इस अवसर पर श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने इन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक दिवस पूरे देश के लिए श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी द्वारा दर्शाए गए न्याय, बलिदान और सत्य के आदर्शों को अपनाने का संदेश देता है। हम धार्मिक कार्यक्रमों, कीर्तन दरबारों और अकादमिक सेमिनारों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं ताकि नवें गुरु साहिब का शाश्वत संदेश नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके। ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।”

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विश्वभर के लोगों को गुरु साहिब जी की अनुपम शहादत के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे।

