Punjabराज्य

अरोड़ा और सौंद ने गुजरात के CM को दिया नौवें पतशाह के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण

Shanti Kumari30 October 2025 - 8:24 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को निमंत्रण देते पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा और तरुणप्रीत सिंह सौंद

Chandigarh : भाईचारे, सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्यभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने का आमंत्रण दिया।

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात

पंजाब के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए जा रहे महीने भर चलने वाले राज्यव्यापी यादगारी कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी की शहादत सिख इतिहास में भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का नींव-पत्थर है और यह सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का विश्वव्यापी सिद्धांत है।

शहादत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का प्रतीक

गुजरात के मुख्यमंत्री को इन कार्यक्रमों में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की महान शहादत मानवाधिकारों, मानवीय मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो समूची मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। गुरु साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेताओं की उपस्थिति हमारी साझा राष्ट्रीय भावना और सांझे मूल्यों का प्रतीक होगी।”

रुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कार्यक्रमों का सांस्कृतिक महत्व

इस अवसर पर श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने इन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक दिवस पूरे देश के लिए श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी द्वारा दर्शाए गए न्याय, बलिदान और सत्य के आदर्शों को अपनाने का संदेश देता है। हम धार्मिक कार्यक्रमों, कीर्तन दरबारों और अकादमिक सेमिनारों की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं ताकि नवें गुरु साहिब का शाश्वत संदेश नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके। ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।”

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विश्वभर के लोगों को गुरु साहिब जी की अनुपम शहादत के बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे।

यह भी पढ़ें http://श्री काली माता मंदिर को मिलेगा नया रूप: CM मान व केजरीवाल ने 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 October 2025 - 8:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of श्री काली माता मंदिर को मिलेगा नया रूप: CM मान व केजरीवाल ने 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

श्री काली माता मंदिर को मिलेगा नया रूप: CM मान व केजरीवाल ने 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

30 October 2025 - 7:40 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 6.65 लाख विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को ₹693 करोड़ की सहायता

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 6.65 लाख विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को ₹693 करोड़ की सहायता

30 October 2025 - 7:00 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

30 October 2025 - 6:00 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 242वें दिन पंजाब पुलिस ने 87 तस्कर किए गिरफ्तार, 2.4 किलो हेरोइन और 1.8 किलो अफीम बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 242वें दिन पंजाब पुलिस ने 87 तस्कर किए गिरफ्तार, 2.4 किलो हेरोइन और 1.8 किलो अफीम बरामद

30 October 2025 - 3:09 PM
Photo of पंजाब में 1,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी: संजीव अरोड़ा

पंजाब में 1,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी: संजीव अरोड़ा

30 October 2025 - 3:02 PM
Photo of लुधियाना में हीरो मोटर्स और जर्मन STP ग्रुप का संयुक्त उद्यम, ₹260 करोड़ निवेश से 400 रोजगार अवसर

लुधियाना में हीरो मोटर्स और जर्मन STP ग्रुप का संयुक्त उद्यम, ₹260 करोड़ निवेश से 400 रोजगार अवसर

30 October 2025 - 2:28 PM
Photo of केजरीवाल की मौजूदगी में CM मान ने RTO दफ्तर पर लगाया ताला, अब घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और RC

केजरीवाल की मौजूदगी में CM मान ने RTO दफ्तर पर लगाया ताला, अब घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और RC

30 October 2025 - 1:28 PM
Photo of CM मान और केजरीवाल ने किया ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के दूसरे चरण की शुरुआत

CM मान और केजरीवाल ने किया ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के दूसरे चरण की शुरुआत

30 October 2025 - 12:47 PM
Photo of माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

29 October 2025 - 8:35 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

29 October 2025 - 8:19 PM
Back to top button