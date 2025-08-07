Uttar Pradesh

PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- ‘बीजेपी को 10 साल पहले सोचना …

Ajay Yadav7 August 2025 - 11:51 AM
2 minutes read
Akhilesh Yadav :
PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- 'बीजेपी को 10 साल पहले सोचना ...

  • मोदी: किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा
  • अखिलेश: बीजेपी ने कृषि मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया
  • विदेश नीति पर अखिलेश ने सरकार को दोषी ठहराया
  • ट्रंप के टैरिफ पर अखिलेश ने सवाल उठाए
  • अखिलेश: सरकार अब तक क्यों चुप रही?

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बिना जिक्र किए अमेरिकी ट्रेड डील की ओर संकेत किया है.

7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत किसी भी स्थिति में किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा. प्रधानमंत्री ने यह भी जोड़ा कि यदि इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़े तो वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बीजेपी ने कृषि मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया : अखिलेश यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को दस साल पहले यह सोचना चाहिए था कि हमें अपने किसानों, कृषि और डेयरी उत्पादों के हितों के बारे में हमेशा चिंतित रहना चाहिए और हमें प्रत्येक क्षेत्र पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. हमारा देश किस ओर जा रहा है? जो लोग कहते थे कि भारत के हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं और भारतीयों का हर जगह सम्मान होता है. सरकार के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं.’

विदेश नीति पर अखिलेश ने सरकार को दोषी ठहराया

अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपनी विदेश नीति में बिल्कुल असफल रहे हैं. हम अपने किसानों की आय को वादे के अनुसार दोगुना नहीं कर पाए हैं. युवा बेरोजगार हैं. हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे किसान और हमारे युवा खतरे में हैं. भारत चारों तरफ से घिर गया है.

अखिलेश यादव ने ट्रंप के 25% टैरिफ फैसले पर उठाए सवाल

इसके अलावा, अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अमेरिका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं. और हमें इन्हें और मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब इस सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं तो अब जाकर ये बातें क्यों उठाई जा रहीं है?’

हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोपरि : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोपरि है. भारत कभी भी किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से समझौता नहीं करेगा. मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मुझे इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं. आज, भारत देश के किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के समर्थन में मजबूती से खड़ा है.

