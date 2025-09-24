Uttar Pradeshराज्य

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा वार – सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

Amzad Khan24 September 2025 - 5:47 PM
2 minutes read
Akhilesh Yadav vs Brajesh Pathak
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा– सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

Akhilesh Yadav vs Brajesh Pathak : उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आमने-सामने नज़र आ रहे हैं. दरअसल, अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर सपा की सरकार बनी तो आज़म खान के खिलाफ दर्ज सभी ‘झूठे’ मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे. इस बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा पलटवार किया है.

सपा पर गंभीर आरोप

ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा दिया है. उन्होंने याद दिलाया कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी सरकार का पहला एजेंडा अयोध्या और वाराणसी में बम धमाकों के आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेना था. पाठक ने साफ कहा कि मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोर्ट के फ़ैसलों का सम्मान करती है.

अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट

आज़म खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह उनके परिवार और न्याय में विश्वास रखने वालों के लिए बड़ी राहत की बात है. अखिलेश ने तंज कसते हुए लिखा कि झूठे मुकदमे करने वालों को यह सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साज़िश की भी.

जीएसटी और विकास परियोजनाएं

ब्रजेश पाठक ने जीएसटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि और दशहरे पर बड़ा तोहफ़ा दिया है. जीएसटी सुधार से व्यापारी और आम लोग सभी लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 498 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है.

यूपी की सियासत में अखिलेश और पाठक की यह जुबानी जंग आने वाले चुनावी माहौल को और भी गर्म करने वाली है. जहां एक ओर सपा खुद को न्याय और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताती है, वहीं भाजपा सरकार कानून के राज और विकास योजनाओं पर ज़ोर दे रही है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

