Uttar Pradesh

अखिलेश यादव ने पूजा पाल की चिट्ठी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Ajay Yadav25 August 2025 - 3:46 PM
2 minutes read
UP Politics :
अखिलेश यादव ने पूजा पाल की चिट्ठी पर दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

फटाफट पढ़ें

  • अखिलेश यादव ने पूजा पाल की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी
  • पूजा पाल ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए
  • अखिलेश ने न्याय के लिए कौशांबी जाने को कहा
  • अतीक का नाम लेने पर पूजा पाल को पार्टी से निकाला
  • योगी सरकार ने हत्या के आरोपियों को सजा दिलाई

UP Politics : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कौशांबी के चायल से विधायक पूजा पाल की दूसरी चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सलाह दी है.

समाजवादी पार्टी से निष्कासित और कौशांबी के चायल विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जान को माफियाओं और सपा समर्थित गुंडों से खतरा है. यह उनकी दूसरी चिट्ठी है, जिस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

पाल समाज को न्याय दिलाने की दी सलाह

लखनऊ में सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान, पूजा पाल की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि यह चिट्ठी आखिर कौन लिखवा रहा है कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल जी? अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सलाह देते हुए कहा कि अगर वे कौशाम्बी में पाल समाज की समस्याओं से परेशान हैं, तो वहां जाकर न्याय दिलाने का प्रयास करें.

अतीक का नाम लेने पर हुई पार्टी से बाहर

बता दें अपने दूसरे पत्र में पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के कारण नहीं, जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा है, बल्कि इसलिए निष्कासित किया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम लिया था. उन्होंने अपने पत्र में मतदाताओं और अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देते हुए लिखा, ‘जब सपा सत्ता में थी, तब मेरे पति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इसके बावजूद पार्टी ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को तीन चुनावों में मेरे खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा. जब मुझे समर्थन की जरूरत थी, तब सपा ने मेरे पति के हत्यारों का साथ दिया.

सरकार ने उनके पति के हत्यारों को सजा दिलाई

पूजा पाल ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपने पति के हत्यारों को न्याय दिलाना था. उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके पति के हत्यारों को सजा दिलाई, जबकि सपा अपराधियों को पाल-पोस रही है. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पाप जिसे आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ नहीं करेंगी. पत्र में पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा से उनके निष्कासन ने अतीक अहमद के परिवार का हौसला बढ़ा दिया. उन्होंने दावा किया कि अतीक के परिवार के सदस्य अब भी उनकी जान को खतरा पैदा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

WhatsAppXFacebookTelegramCopy LinkPrintShare

Ajay Yadav25 August 2025 - 3:46 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ग्रेटर नोएडा, दहेज विवाद में निक्की की हत्या, पति-ससुराल के चार लोग गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, दहेज विवाद में निक्की की हत्या, पति-ससुराल के चार लोग गिरफ्तार

25 August 2025 - 2:12 PM
Photo of गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

25 August 2025 - 1:15 PM
Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के 421वें प्रकाश पर्व पर गोरखपुर के गुरुद्वारों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया, सिख समुदाय को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु ग्रंथ साहिब के 421वें प्रकाश पर्व पर गोरखपुर के गुरुद्वारों में विकास कार्यों का लोकार्पण किया, सिख समुदाय को दी शुभकामनाएं

25 August 2025 - 12:28 PM
Photo of बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, कई घायल

25 August 2025 - 7:58 AM
Photo of ‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

‘ये बात मैं समझ नहीं पा रहा…’, विधायक पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव

24 August 2025 - 4:16 PM
Photo of राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी…’ ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी

राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हारे और बिहार भी…’ ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष को सुनाई खरी-खरी

24 August 2025 - 11:56 AM
Photo of अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक

24 August 2025 - 10:31 AM
Photo of मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कल्याण मण्डपों का किया लोकार्पण, जिले के विकास की कई पहलें

23 August 2025 - 11:23 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

23 August 2025 - 6:55 PM
Photo of न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

23 August 2025 - 3:27 PM
Back to top button