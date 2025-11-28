Akhilesh Yadav : उत्तर प्रदेश में SIR के दौरान कई BLO की आत्महत्या और ड्यूटी के दौरान अचानक मौत के मामले सामने आने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिंता व्यक्त की है. इसी के तहत उन्होंने घोषणा की है कि दिवंगत BLO के परिवारों को सपा की ओर से 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि BLO को एसआईआर का इम्प्रैक्टिकल लक्ष्य दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए उन पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने इसे अमानवीय, निदनीय और अत्यंत आपत्तिजनक बताया. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी शासन में लोगों को केवल विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना और अशांति ही मिली है.

बीएलओ पर अवास्तविक लक्ष्य थोपना अमानवीय

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नई नौकरियां तो दी नहीं, बल्कि पुरानी नौकरियों को भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग मजबूरी में नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ को ऐसे अवास्तविक लक्ष्य दिए जा रहे हैं जिन्हें पूरा करना संभव ही नहीं है. उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अपने परिवार को भूलकर मशीन की तरह काम करें, जो पूरी तरह अमानवीय है.

बीएलओ पर राजनीतिक दबाव

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी यह सब अपने चुनावी “महा घोटाले” के लिए कर रही है, उन्होंने सवाल उठाया कि जो बीएलओ नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं या मानसिंक दबाव में अपनी जान तक गंवा रहे हैं, उन्हें इस राजनीतिक गड़बड़ी की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है?

अखिलेश यादव ने देशभर के कर्मचारियों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं. उन्होंने कहा कि सपा हर बीएलओ के साथ खड़ी है. सपा अध्यक्ष ने बीएलओ को सलाह देते हुए कहा, “इन हालात में ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार पर असर पड़े.

