प्लेन हादसे से पहले NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर उत्साहित थे अजित पवार, किरण गुजर का बड़ा दावा

Ajay Yadav30 January 2026 - 1:57 PM
Ajit Pawar Close Aide Claim :
Ajit Pawar Close Aide Claim : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनके करीबी सहयोगी किरण गुजर ने दावा किया है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर इच्छुक थे. दोनों पार्टियों का विलय जल्द होने वाला था. बता दें कि अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण गुजर ने इसकी जानकारी दी है. किरण गुजर 1980 के दशक के मध्य में राजनीति में आने से पहले से ही अजित पवार के सहयोगी रहे थे. किरण गुजर ने बृहस्पतिवार को बताया कि अजित पवार ने बुधवार को हुए घातक विमान हादसे से ठीक पांच दिन पहले उनसे इस बारे में बात की थी.

एनसीपी के दोनों गुटों का विलय तय

किरण गुजर ने कहा, “वे दोनों गुटों के विलय के लिए पूरी तरह से उत्साहित थे, उन्होंने मुझे 5 दिन पहले बताया था कि पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है.” बता दें कि हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों के दौरान दोनों गुटों ने गठबंधन में साथ चुनाव लड़ा था. अजित पवार ने कुछ पत्रकारों से यह भी कहा था कि जब तक उनके चाचा शरद पवार स्वस्थ हैं, तब तक वे अपनी पार्टी का एनसीपी (SP) में विलय करना चाहते हैं. पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद, दोनों गुटों ने अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों में भी गठबंधन जारी रखने का फैसला किया था.

एनसीपी के भविष्य के लिए एक योजना तैयार थी

किरण गुजर ने कहा कि अजित पवार के पास विलय और संयुक्त एनसीपी के भविष्य के लिए एक योजना तैयार थी. शरद पवार से इस मुद्दे पर बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “पवार साहब, सुप्रिया ताई (सुप्रिया सुले) और अन्य नेताओं के साथ अच्छी बातचीत चल रही थी और संकेत मिल रहे थे कि शरद पवार इस फैसले का समर्थन करेंगे,” उन्होंने कहा, “कई सकारात्मक बातें होने वाली थीं, लेकिन यह हादसा हो गया और अजित ‘दादा’ को हमसे छीन लिया. अब, उनके मौत के बाद, यह और भी अनिवार्य हो गया है कि दोनों गुट एक साथ आएं और बारामती और महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करें.”

