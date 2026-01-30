Ajit Pawar Plane Crash : बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। जिसके बाद अब इस मामले में सीआईडी जांच शुरु हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में CID जांच के आदेश राज्य पुलिस ने जारी किए हैं।

दरअसल, अजित पवार की एक्सीडेंटल मौत मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है, और यह मामला महाराष्ट्र सीआईडी को सौंपा है। सीआईडी की तरफ से यह पता लगाया जाएगा कि कहीं डिप्टी सीएम की यात्रा शुरु होने से पहले किसी ने प्लेन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की थी।

दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी CID

इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सीआईडी कर्मियों की एक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और वे पुणे ग्रामीण पुलिस से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करेंगे। इसी के साथ सीआईडी की टीम बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी।

28 जनवरी को हुआ था हादसा

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम सहित कुल 5 लोगों की मौत गई थी। इस हादसे में शिकार हुए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर, जिन्हें 15000 घंटे का उड़ान का अनुभव था, को-पायलट कैप्टन शाम्भवी पाठक, जिन्हें 1500 घंटे का उड़ान का अनुभव था, अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे।

