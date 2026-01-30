राजनीतिराष्ट्रीय

यात्रा शुरु होने से पहले प्लेन के साथ छेडछाड़ की आशंका? अजित पवार मौत मामले में CID जांच शुरु

Shanti Kumari30 January 2026 - 7:19 PM
1 minute read
Ajit Pawar Plane Crash

Ajit Pawar Plane Crash : बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। जिसके बाद अब इस मामले में सीआईडी जांच शुरु हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में CID जांच के आदेश राज्य पुलिस ने जारी किए हैं।

दरअसल, अजित पवार की एक्सीडेंटल मौत मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है, और यह मामला महाराष्ट्र सीआईडी को सौंपा है। सीआईडी की तरफ से यह पता लगाया जाएगा कि कहीं डिप्टी सीएम की यात्रा शुरु होने से पहले किसी ने प्लेन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की थी।

दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी CID

इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सीआईडी कर्मियों की एक टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और वे पुणे ग्रामीण पुलिस से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करेंगे। इसी के साथ सीआईडी की टीम बारामती हवाई पट्टी के पास दुर्घटनास्थल का भी दौरा करेगी।

28 जनवरी को हुआ था हादसा

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में डिप्टी सीएम सहित कुल 5 लोगों की मौत गई थी। इस हादसे में शिकार हुए अन्य लोगों में कैप्टन सुमित कपूर, जिन्हें 15000 घंटे का उड़ान का अनुभव था, को-पायलट कैप्टन शाम्भवी पाठक, जिन्हें 1500 घंटे का उड़ान का अनुभव था, अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे।

ये भी पढ़ें – बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 January 2026 - 7:19 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

30 January 2026 - 6:54 PM
Photo of बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

30 January 2026 - 6:22 PM
Photo of Jammu Kashmir : कुपवाड़ा में घुसे 15 पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने खदेड़ा, नहीं बाज़ आ रहा पाकिस्तान

Jammu Kashmir : कुपवाड़ा में घुसे 15 पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने खदेड़ा, नहीं बाज़ आ रहा पाकिस्तान

30 January 2026 - 6:07 PM
Photo of अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री? एनसीपी नेताओं ने रखा प्रस्ताव

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री? एनसीपी नेताओं ने रखा प्रस्ताव

30 January 2026 - 4:31 PM
Photo of Aakash Chopra ने शहबाज शरीफ को दिखाया आईना, पाकिस्तान की जीत पर लगा दी क्लास

Aakash Chopra ने शहबाज शरीफ को दिखाया आईना, पाकिस्तान की जीत पर लगा दी क्लास

30 January 2026 - 4:14 PM
Photo of IndiGo Bomb Threat : इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Bomb Threat : इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

30 January 2026 - 3:05 PM
Photo of Supreme Court में अचानक बजा सायरन, सभी लोग खड़े हुए, जानिए बेंच ने क्यों रोकी सुनवाई

Supreme Court में अचानक बजा सायरन, सभी लोग खड़े हुए, जानिए बेंच ने क्यों रोकी सुनवाई

30 January 2026 - 1:57 PM
Photo of Jammu Kashmir के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं ठप, आतंकियों की तलाश जारी

Jammu Kashmir के कई इलाकों में मोबाइल सेवाएं ठप, आतंकियों की तलाश जारी

30 January 2026 - 1:09 PM
Photo of महात्मा गांधी की पुण्यतिथि : पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, CM योगी ने बताए बापू के आदर्श

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि : पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, CM योगी ने बताए बापू के आदर्श

30 January 2026 - 10:32 AM
Photo of शहीद दिवस पर गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि, जीवन, शिक्षाओं और अहिंसा के आदर्शों को याद करने का अवसर

शहीद दिवस पर गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि, जीवन, शिक्षाओं और अहिंसा के आदर्शों को याद करने का अवसर

30 January 2026 - 9:12 AM
Back to top button