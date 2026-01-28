बड़ी ख़बरराजनीतिराष्ट्रीय

आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

Shanti Kumari28 January 2026 - 3:40 PM
1 minute read
Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद राजनीतिक गलियारे गमगीन हो गए हैं। एक सभा को संबोधित करने बारामती जा रहे डीप्टी सीएम की प्लेन क्रैस में दुखद मौत हो गई, जिसके बाद उनके प्रसंशकों में भी दुख की लहर दौड़ गई है। लेकिन सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि जब सबका शरीर पूरी तरह जल चुका था तो अजित पवार की पहचान कैसे हुई? इसका जवाब एक चश्मदीद ने दिया है।

 अजित पवार के शव की पहचान कैसे हुई?

बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार के शव को पहचानना आज मुश्किल था। कारण कि सभी के शरीर पूरी तरह से जल चुके थे, लेकिन उनके शरीर पर एक ऐसी चीज थी जो उनकी पहचान देने में मदद की। अजित पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी के जरिए हुई। एक चश्मदीद ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, आखिरकार घड़ी से पहचान हुई है। बता दें कि अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे होगा। उनका अंतिम संस्कार बारामती में होगा।

अधूरा रह गया अजीत पवार का सपना

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में छह बार सेवा दे चुके अजित पवार के लिए मुख्यमंत्री पद सपना ही रह गया। बुधवार को एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना कभी साकार नहीं हो पाया। अजित पवार (66) जमीन से जुड़े एक नेता थे, जिनका दुखद अंत उनके गृह नगर बारामती में हुआ। अनुभवी नेता अजित पवार ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा कभी भी छिपाई नहीं। जुलाई 2023 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने से पहले वह नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए उपमुख्यमंत्री थे। हालांकि वह सरकार मुश्किल से दो दिन ही चली।

