Airport Check-in System : देश के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में समस्याएं देखने को मिल रही है। जिस कारण से फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद-बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 42 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं, जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक-इन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से मैन्युअल कर दिया गया।

इस वजह से IT सिस्टम पड़ा धीमा

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को बताया गया कि Microsoft विंडोज में ग्लोबल सर्विस आउटेज की वजह से IT सिस्टम धीमा पड़ गया है। हालांकि बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कहा कि उनके विंडोज सिस्टम में कोई खराबी नहीं है।

फ्लाइट कैंसिल होने की ये वजह भी

इसी बीच इंडिगो एयरलाइंस ने भी 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की। इनमें बेंगलुरु और मुंबई से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स शामिल रहीं। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, फ्लाइट कैंसिल होने की बड़ी वजह क्रू की कमी बताई जा रही है।

ये एयरलाइंस हुई प्रभावित

तकनीकी गड़बड़ी के चलते कई जगह एयरलाइंस को मजबूरन मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया पर निर्भर होना पड़ा। वाराणसी में इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित कई एयरलाइनों की सेवाएं प्रभावित हुईं।

अपडेट और राहत के प्रयास

एयर इंडिया ने जानकारी दी कि थर्ड-पार्टी सिस्टम अब बहाल कर दिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं इंडिगो ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तकनीकी दिक्कतें, भीड़भाड़ और ऑपरेशनल आवश्यकताओं के कारण देरी और कैंसलेशन बढ़े हैं। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान या रिफंड की सुविधा दी जा रही है।

