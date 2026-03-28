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राजिंदर कॉलेज बठिंडा में प्रवेश विवाद, SC आयोग ने प्रिंसिपल को नोटिस भेजा

Karan Panchal28 March 2026 - 1:18 PM
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Punjab News
राजिंदर कॉलेज बठिंडा में प्रवेश विवाद, SC आयोग ने प्रिंसिपल को नोटिस भेजा

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक अनुसूचित जाति से संबंधित छात्र को राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा में प्रवेश न दिए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल को तलब किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक अखबार में प्रकाशित खबर के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने राजिंदरा कॉलेज, बठिंडा की प्रिंसिपल को 1 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें- नए भारत को मिला नया तोहफा, PM मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, दिल्ली NCR की दूसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी

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Karan Panchal28 March 2026 - 1:18 PM
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