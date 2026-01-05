Youth on Train Roof : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक भुवनेश्वर-तिरुपति सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस की छत पर चढ़ गया. इस घटना के कारण ट्रेन को काफी देर तक रोकना पड़ा और युवक की जान पर भी खतरा मंडराया.

युवक हाथ में पत्थर लेकर ट्रेन की बोगी पर बैठ गया. उसके ठीक ऊपर से 25,000 वोल्ट की हाई-टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी. जरा सी भी लापरवाही उसे मौत के करीब ले जा सकती थी. उसके अजीब व्यवहार और हाथ में पत्थर होने के कारण स्टेशन पर मौजूद यात्री और रेल कर्मचारी काफी सहम गए.

बाद में रेलवे सुरक्षा बल के हवाले किया

वहीं, जब युवक काफी देर तक नीचे उतरने के लिए राजी नहीं हुआ, तो एक कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बोगी पर चढ़ गया. कर्मचारी ने चतुराई से युवक के पास पहुंचकर उसे नीचे की ओर धकेल दिया. नीचे गिरते ही वहां मौजूद यात्रियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी. यात्रियों का गुस्सा इस बात पर था कि उसकी इस हरकत की वजह से न केवल ट्रेन लेट हुई, बल्कि कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी. बाद में कुछ यात्रियों ने बीच-बचाव कर युवक को रेलवे सुरक्षा बल के हवाले कर दिया.

रेलवे पुलिस की शुरूवाती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. युवक को हिरासत में ले लिया गया है. उसने ऐसा क्यों किया, पूछताछ में वो इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया.

