फटाफट पढ़ें

केसीआईएएम का कर्टेन रेजर लॉन्च हुआ

न्यायमूर्ति मेहता ने इसकी महत्ता बताई

केंद्र भारत को वैश्विक हब बनाएगा

न्यायाधीश ने मध्यस्थता की भूमिका बताई

केसीआईएएम की वेबसाइट भी शुरू हुई

India Arbitration Hub : अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र (केसीआईएएम) का कर्टेन रेजर और विजन लॉन्च शनिवार को आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीश, न्यायविद और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए. अतिथियों ने इस पहल को भारत को वैश्विक मध्यस्थता मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने केसीआईएएम की स्थापना को महत्व दिया.

मध्यस्थता भारत के इतिहास में निहित

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने केसीआईएएम की स्थापना को ‘समयानुकूल और दूरदर्शी’ पहल बताया, उन्होंने कहा कि यह केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने, सहयोग को बढ़ावा देने, भविष्य के मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के माध्यम से बदलाव का प्रमुख प्रेरक बनेगा. न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने यह भी रेखांकित किया कि केसीआईएएम न केवल मध्यस्थता इस क्षेत्र की सेवा करेगा, बल्कि भारत को मध्यस्थता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा. इस अवसर पर कीट और केआईएसएस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत भी मौजूद थे. जहां केसीआईएएम की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुलकावी ए यूसुफ ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता भारत के इतिहास में गहराई से निहित है और यह नया केंद्र देश में संस्थागत मध्यस्थता के एक नए युग का शुरूआत करेगा.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप