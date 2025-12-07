फटाफट पढ़ें:
UP News : टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के दावे पर राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने स्पष्ट कहा कि देश में अब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं बचा है, उन्होंने यह भी कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना न तो राजनीति रूप से सही है और न ही समाज के लिए ठीक. इस बयान का राजनीतिक महत्व इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि बंगाल चुनावों से पहले मंदिर-मस्जिद की सियासत फिर सक्रिय दिख रही है.
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का फैसला
इकबाल अंसारी ने याद दिलाया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया था. अदालत ने मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन आवंटित की और पूरे देश के मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट के आदेश का सम्मान किया. उनका कहना हैं कि इस मामले को लेकर न कोई तनाव है और न कोई कानूनी लड़ाई चल रही है, इसलिए चुनावी समय में इसे फिर से खड़ा करना केवल सियासी मकसद लगता है.
बाबर के नाम पर मस्जिद न बने
इकबाल अंसारी ने टीएमसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीति में मंदिर-मस्जिद का मुद्दा तेजी से उठाया जा रहा है. उनका आरोप है कि टीएमसी नेता चुनावी लाभ के लिए बाबर का नाम सामने ला रहे हैं, जबकि इसका मौजूदा हालात से कोई संबंध नहीं है. इकबाल अंसारी ने कहा कि “हम इसे पूरी तरह राजनीति मानते हैं. हम मानते हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था.” मीडिया को दिए बयान में इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर ने भारत में ऐसा कोई सामाजिक कार्य नहीं किया. न अस्पताल, न स्कूल, न किसी समुदाय के लिए कल्याणकारी काम. इसलिए उनके नाम पर किसी मस्जिद का निर्माण सही नहीं है.
बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी
इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर ने न तो हिंदुओं के लिए कोई काम किया और न मुसलमानों की भलाई के लिए. इसलिए उनके नाम पर मस्जिद बनना न धार्मिक रूप से उचित है और न ही सामाजिक रूप से. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “बाबर के नाम की कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, यह हमारा ऐलान है.
