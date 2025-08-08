फटाफट पढ़ें

• 213 बस अड्डों पर कासो अभियान चला

• 91 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए

• 1.1 किलो हेरोइन बरामद हुई

• 366 संदिग्धों की जांच की गई

• 52 लोग नशा छोड़ने को राजी हुए

War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार आने वाले स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए चल रहे विशेष कामों के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने राज्य भर में 213 बस अड्डों पर घेराबन्दी और तलाशी अभ्यान (कासो) चलाया.

यह कार्यवाही पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर सभी 28 पुलिस जिलों में की गई.

एसपी रैंक के अफसरों की निगरानी में चला अभियान

विशेष डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो इस राज्य स्तरीय आपरेशन की निजी तौर पर निगरानी कर रहे थे, ने कहा कि इस आपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी सीपी/ एसएसपी को, सुपरडैंट आफ पुलिस (एसपी) रैंक के अधिकारियों की निगरानी में भारी पुलिस फोर्स तैनात करने को यकीनी बनाने के लिए कहा गया था.

पार्किंग में खड़े वाहनों की भी जांच

उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही के दौरान 2224 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई और तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके इलावा, पुलिस टीमों ने बस स्टैंडों के साथ लगती अलग-अलग पार्किंगों पर खड़े वाहनों की भी जांच की है. इस दौरान 541 चालान किये गए और 16 वाहन जब्त किये गए हैं.

इसके अलावा, पुलिस टीमों ने 158वें दिन नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम जारी रखते हुये 344 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे राज्य भर में 61 एफआईआर दर्ज होने के बाद 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. इससे 158 दिनों के अंदर गिरफ्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 24,865 हो गई है.

150 से ज्यादा टीमों ने की कार्रवाई

विशेष डीजीपी ने कहा कि छापों के नतीजे के तौर पर गिरफ्तार किये गए नशा तस्करों के कब्जे में से 1.1 किलोग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम भुक्की और 9122 नशीली गोलियाँ बरामद की गई हैं. उन्होंने बताया कि 71 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की और दिन भर चले इस आपरेशन के दौरान 366 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई.

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के मुकम्मल खात्मे के लिए तीन-आयामी रणनीति-इनफोरसमैंट, डी-एडिकशन एंड प्रीवेन्शन – लागू करने से पंजाब पुलिस ने ‘नशा मुक्ति’ के हिस्से के तौर पर आज 52 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राजी किया है.

