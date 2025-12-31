West Bengal News : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 82 वर्षीय बुजुर्ग दुर्जन मांझी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना सोमवार को घटी, जब उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़ी सुनवाई में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में नहीं था, और इस वजह से वे काफी चिंतित थे।

नए सूची में नाम नहीं होने से थे चिंतित

मृतक के बेटे कनाई ने बताया कि उनके पिता का नाम पहले 2002 की मतदाता सूची में था, लेकिन नए सूची में उनका नाम गायब था। उन्हें एसआईआर सुनवाई के लिए पारा के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके बाद से वे मानसिक रूप से परेशान थे। 25 दिसंबर को सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद से ही उनके पिता काफी चिंतित थे। कनाई ने यह भी कहा कि उनके पिता ने एसआईआर गणना प्रपत्र पहले ही जमा कर दिया था, लेकिन फिर भी उनका नाम सूची में नहीं था, जिससे वह और भी तनाव में थे।

यह घटना उस समय हुई जब निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ ही बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तब तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि कोई विशेष अनुरोध खुद उनके द्वारा या उनकी ओर से न किया जाए। यह आदेश इसलिए जारी किया गया था ताकि बुजुर्ग और कमजोर लोगों को बिना किसी विशेष कारण के परेशान न किया जाए।

क्या होता है मसौदा मतदाता सूची?

मसौदा मतदाता सूची (Draft Voter List) वह प्रारंभिक सूची होती है जिसे चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो एक निर्धारित क्षेत्र (जिला, तहसील, वार्ड, आदि) में पात्र मतदाता के रूप में शामिल होते हैं। यह सूची एक “प्रारंभिक” रूप में होती है और इसमें कुछ समय के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध होती है ताकि लोग इसे जांच सकें।

मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए गए नामों पर आम जनता द्वारा आपत्ति या सुझाव दिए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया हो या किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया हो, तो उसे सुधारने का मौका होता है। इसके बाद, चुनाव आयोग इन आपत्तियों और सुझावों पर विचार करता है और एक अंतिम मतदाता सूची तैयार करता है, जो चुनाव के समय के लिए मान्य होती है।

ये भी पढ़ें – फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप