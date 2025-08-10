Uttar Pradesh

वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर मंदिर में आग लगने से 7 लोग झुलसे, दहशत का माहौल

Ajay Yadav10 August 2025 - 9:05 AM
2 minutes read
UP News :
वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर मंदिर में आग लगने से 7 लोग झुलसे, दहशत का माहौल

फटाफट पढ़ें

  • वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर मंदिर में आग लगी
  • हादसे में मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलसे
  • घायलों को अस्पताल रेफर किया गया
  • आग की सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची
  • अजय राय ने घायलों के लिए प्रार्थना की

UP News : रविवार को वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मनाल चौकी आत्मविश्वेश्वर मंदिर में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लग गई. यह हादसा हरियाली तीज के अवसर पर मंदिर में हो रहे विशेष हरियाली श्रृंगार और आरती के दौरान हुआ.

धर्म नगरी वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना ब्रह्मनाल चौकी के अंतर्गत मंदिर के गर्भगृह में उस समय हुई, जब यहां हरियाली श्रृंगार और आरती चल रही थी.

आग लगने से मंदिर के मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलसे

मंदिर के मुख्य पुजारी सहित 7 लोग आग की इस घटना में झुलस गए. जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार को हुई. जब मंदिर में हरियाली श्रृंगार कार्यक्रम और आरती चल रही थी. इस दौरान आरती का दीपक सजावट में लगी रुई के संपर्क में आ गया, जिससे आग तेजी से पूरे गर्भगृह में फैल गई. आग लगने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

एक व्यक्ति 65% तक झुलसने से हालत गंभीर

इस घटना में मंदिर के मुख्य पुजारी समेत गर्भगृह में मौजूद 7 लोग झुलस गए. सभी घायलों को तुरंत मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति 65% तक झुलस गया है, जिसकी हालत बेहद गंभीर है.

आग की लपटें देख लोग ने पुलिस को सूचित किया

आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जैसे ही आग की सूचना मिली, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घटना के कारण मंदिर में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस नेता अजय राय ने हादसे पर दुख जताया

कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “वाराणसी के मां संकठा जी मंदिर के पास स्थित श्री आत्माविश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग लगने और कई श्रद्धालुओं के झुलसने की सूचना दुखद है. बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से हादसे में घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

WhatsAppXFacebookTelegramCopy LinkPrintShare

Ajay Yadav10 August 2025 - 9:05 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बीजेपी के इशारे पर EC ने की वोटों की डकैती, अयोध्या मामले में भड़के अखिलेश यादव

बीजेपी के इशारे पर EC ने की वोटों की डकैती, अयोध्या मामले में भड़के अखिलेश यादव

10 August 2025 - 9:56 AM
Photo of केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

केजीएमयू ने रचा इतिहास: NAAC मूल्यांकन में मिला A++ ग्रेड, जानें सफलता का पूरा राज़!

9 August 2025 - 3:40 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, जानें क्या कहा

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, जानें क्या कहा

9 August 2025 - 12:26 PM
Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

9 August 2025 - 8:25 AM
Photo of रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

8 August 2025 - 7:37 PM
Photo of काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

8 August 2025 - 7:06 PM
Photo of जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

8 August 2025 - 1:40 PM
Photo of लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

8 August 2025 - 9:47 AM
Photo of यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

8 August 2025 - 8:55 AM
Photo of प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

7 August 2025 - 3:16 PM
Back to top button