वाराणसी के आत्मविश्वेश्वर मंदिर में आग लगी

हादसे में मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलसे

घायलों को अस्पताल रेफर किया गया

आग की सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंची

अजय राय ने घायलों के लिए प्रार्थना की

UP News : रविवार को वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मनाल चौकी आत्मविश्वेश्वर मंदिर में रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लग गई. यह हादसा हरियाली तीज के अवसर पर मंदिर में हो रहे विशेष हरियाली श्रृंगार और आरती के दौरान हुआ.

धर्म नगरी वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक आत्मविश्वेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार को आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना ब्रह्मनाल चौकी के अंतर्गत मंदिर के गर्भगृह में उस समय हुई, जब यहां हरियाली श्रृंगार और आरती चल रही थी.

आग लगने से मंदिर के मुख्य पुजारी समेत 7 लोग झुलसे

मंदिर के मुख्य पुजारी सहित 7 लोग आग की इस घटना में झुलस गए. जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार को हुई. जब मंदिर में हरियाली श्रृंगार कार्यक्रम और आरती चल रही थी. इस दौरान आरती का दीपक सजावट में लगी रुई के संपर्क में आ गया, जिससे आग तेजी से पूरे गर्भगृह में फैल गई. आग लगने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

एक व्यक्ति 65% तक झुलसने से हालत गंभीर

इस घटना में मंदिर के मुख्य पुजारी समेत गर्भगृह में मौजूद 7 लोग झुलस गए. सभी घायलों को तुरंत मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति 65% तक झुलस गया है, जिसकी हालत बेहद गंभीर है.

आग की लपटें देख लोग ने पुलिस को सूचित किया

आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जैसे ही आग की सूचना मिली, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घटना के कारण मंदिर में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस नेता अजय राय ने हादसे पर दुख जताया

कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “वाराणसी के मां संकठा जी मंदिर के पास स्थित श्री आत्माविश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग लगने और कई श्रद्धालुओं के झुलसने की सूचना दुखद है. बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से हादसे में घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं.

