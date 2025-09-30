Uttar Pradesh

तौकीर रजा के करीबी नदीम-नफीस समेत 56 गिरफ्तार, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की तैयारी

Ajay Yadav30 September 2025 - 11:47 AM
2 minutes read
Bareilly News :
फटाफट पढ़ें

  • बरेली उपद्रव में अब तक 56 लोग गिरफ्तार
  • नफीस व तौकीर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर
  • नगर निगम ने 40 से अधिक दुकानें सील कीं
  • नदीम पर भीड़ जुटाने व वायरलेस छीने का आरोप
  • पुलिस ने नदीम की गिरफ्तारी पर परेड कराई

Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए उपद्रव मामले में अब तक 56 गिरफ्तारियां की जा चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के करीबी साथी नदीम और नफीस खान भी शामिल हैं. यूपी पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है. उपद्रव के मुख्य आरोपी नफीस खान की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी जारी है. ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं.

बरेली के मुख्य बाजार में तौकीर रजा के खास सहयोगी डॉ. नफीस और तौफीक से जुड़ी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर जल्द बुलडोजर चलाने की संभावना है. नगर निगम ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मुख्य बाजार में 40 से अधिक अवैध दुकानों को सील कर दिया है. बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के समर्थकों ने उनके धार्मिक प्रभाव का फायदा उठाकर अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था.

हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन

बरेली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में मजार की आड़ में तौकीर रजा के खास सहयोगी डॉ. तौसीफ ने 70 से अधिक अवैध दुकानें बना ली थी, जिनसे वह हर महीने लाखों रुपए किराया वसूलता था. सोमवार को जब निगम की टीम इन दुकानों को सील करने पहुंची तो वहां एक पोस्टर लगा हुआ था. जिस पर लिखा था कि इन संपत्तियों का किसी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है. ये वप्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसका मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है.

हालांकि इससे पहले भी निगम ने तीन से चार नोटिस देकर इन संपत्तियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. लेकिन तौकीर रजा की धार्मिक और राजनीतिक ताकत के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई. अब इन दुकानों को सील करके बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, जबकि डॉ. तौफीक फरार है.

भीड़ जुटाने और वायरलेस छीने का आरोप

गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के करीबी सहयोगी नदीम खान भी शामिल है. नदीम पर जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाने का आरोप है. पुलिस ने खुलासा किया है कि नदीम खान ने ही पुलिस का वायरलेस सेट छीना था. उसके पास से एक तमंचा भी मिला था. नदीम खान ने ही भीड़ को व्हॉट्सऐप मैसेज के जरिए जुटाया था. बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि उपद्रव आखिर भड़का कैसे.

हजारों लोग उसके इशारे पर खड़े होते थे

नदीम खान को मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता है और वह बरेली उपद्रव के मुख्य आरोपियों में से एक है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों के साथ उसकी परेड कराई. उपद्रव के आरोपियों के बीच लाल टी-शर्ट में नदीम खान भी हाथ बांधे खड़ा दिखा. इलाके में नदीम खान का काफी दबदबा था और लोग उससे डरते थे. उसके एक इशारे पर हजारों लोग खड़े हो जाते थे. जुमे की नमाज वाले दिन भी नदीम ने इसी प्रभाव का फायदा उठाकर हजारों लोगों की भीड़ जमा कर ली थी.

