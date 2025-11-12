Punjabक्राइम

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

Shanti Kumari12 November 2025 - 2:44 PM
Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर नशामुक्त पंजाब बनाने के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के 255वें दिन मंगलवार को पंजाब पुलिस ने राज्यभर में 311 स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान 68 एफआईआर दर्ज कर 102 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

अब तक की गई गिरफ्तारी

पिछले 255 दिनों में अब तक गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 36,186 तक पहुँच गई है। इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.4 किलोग्राम हेरोइन, 1.4 किलोग्राम अफीम, 828 नशीली गोलियाँ और 1.52 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

सीएम मान का निर्देश

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। नशों के खिलाफ इस अभियान की निगरानी के लिए पंजाब सरकार ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति भी गठित की है।

ऑपरेशन में काम कर रहे अधिकारी

इस ऑपरेशन के दौरान 61 गैज़ेटेड अधिकारियों की देखरेख में 900 से अधिक पुलिस कर्मियों की 120 से अधिक टीमें राज्यभर में 311 स्थानों पर छापेमारी में शामिल रहीं। उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 337 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने नशों के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशामुक्ति और रोकथाम – लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का उपचार लेने के लिए राज़ी किया है।

