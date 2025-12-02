राजनीतिराष्ट्रीय

संसद में SIR विवाद: विपक्ष-सरकार आमने-सामने, कहा- अन्य मुद्दों पर बात तब तक नहीं होगी…

Parliament Winter Session 2025

Parliament Winter Session 2025: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा पूरी नहीं होने तक किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होगी. सपा सांसद का यह बयान केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेण रिजिजू से संसद परिसर में मुलाकात के बाद आया.

विपक्ष ने संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा की मांग की

दरअसल, विपक्ष ने संसद में चर्चा के लिए तीन मुद्दों की मांग की थी, लेकिन विपक्ष ने स्पष्ट किया कि उनका एकमात्र मुद्दा चुनाव सुधार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस पर कल ही चर्चा होनी चाहिए और राज्यसभा में परसों. इसके बाद ही सरकार अगर वंदे मातरम् पर चर्चा करना चाहे तो कर सकती है. सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि चुनाव सुधार पर चर्चा एक हफ्ते के भीतर होगी, लेकिन अभी दिन और समय को लेकर गतिरोध नहीं बनाया जाए.

विपक्ष ने SIR पर तुरंत चर्चा की मांग की

विपक्षी नेताओं ने मांग की कि सरकार आज दोपहर 2 बजे सदन में घोषणा करे कि कल SIR पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि इस पर अभी कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी जा सकती. इससे पहले, राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए. दस्तावेज रखने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने SIR के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की और आसन के पास चले आए. सभापति ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए उन्हें अपने स्थानों पर लौटने का निर्देश दिया.

सभापति ने नियम 267 के नोटिस खारिज किए

सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत पांच विषयों पर चर्चा के लिए 20 नोटिस मिले थे, लेकिन ये नोटिस प्रक्रियागत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया. यह सुनते ही विपक्षी सदस्यों का हंगामा बढ़ गया. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने SIR के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध किया. सभापति ने न तो नोटिस देने वाले सांसदों के नाम बताए और न ही उन नोटिसों के विषय की जानकारी दी, जिसे विपक्षी सदस्यों ने सदन की परंपरा के खिलाफ बताया.

