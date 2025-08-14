राष्ट्रीय

अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

Ajay Yadav14 August 2025 - 12:40 PM
2 minutes read
International Relations :
अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

फटाफट पढ़ें

  • ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया
  • अमेरिका-पाकिस्तान दोस्ती बढ़ रही है
  • विकास स्वरूप ने इसे रणनीतिक गलती कहा
  • भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा
  • नाराजगी का कारण सीजफायर क्रेडिट विवाद है

International Relations : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से नाराजगी जताते हुए 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. इस मामले को लेकर पूर्व डिप्लोमैट विकास स्वरूप ने चौंकाने वाला दावा किया है.

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है. हाल के दिनों में भारत से दूरी बढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के और करीब आते नजर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच भी यह रिश्ता काफी मजबूत दिख रहा है. इस नए संबंध पर भारत के पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका भले ही पाक के करीब जा रहा है, लेकिन उसका चीन से पहले से ही गहरा रिश्ता बन चुका है.

पाकिस्तान चीन का रणनीतिक साथी है

विकास स्वरूप का मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर रणनीतिक रूप से एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पाक हमेशा से चीन का रणनीतिक साझेदार रहा है. उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि अमेरिका की यह रणनीतिक गलत साबित हो सकती है, क्योंकि वह एक ऐसे देश के करीब जा रहा है जो कि पहले से ही चीन के साथ खड़ा है. अगर आप अमेरिका के सामने झुकते हैं तो वह और अधिक मांगे रखेगा, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा.”

ये संबंध ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते

उन्होंने भारत के अमेरिका के आगे न झुकने को लेकर कहा, ”भारत इतना बड़ा और स्वाभिमानी देश है कि वह किसी के आगे नहीं झुक सकता है. 1950 के दशक से हमारी विदेश नीति की नींव रणनीतिक ऑटोनॉमी रही है. मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की कोई सरकार इस पर समझौता कर सकती है.” विकास स्वरूप का कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे संबंध ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये संबंध वित्तीय फायदे के आधार पर बने हैं.

अमेरिका की नाराजगी का कारण सीजफायर विवाद

पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने कहा कि अमेरिका की भारत से नाराजगी का मुख्य कारण रूस से तेल खरीदना नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत ने उसे सीजफायर का क्रेडिट नहीं दिया. जबकि ट्रंप खुद कई बार इस बात का क्रेडिट ले चुके हैं. ट्रंप भारत से इसी वजह से नाराज हैं और उन्होंने टैरिफ 25 से 50 प्रतिशत कर दिया.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 August 2025 - 12:40 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

13 August 2025 - 10:58 AM
Photo of संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

12 August 2025 - 3:45 PM
Photo of चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

12 August 2025 - 3:33 PM
Photo of आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- “भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी… “

आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- “भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी… “

12 August 2025 - 12:04 PM
Photo of आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जानें क्या कहा

आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जानें क्या कहा

12 August 2025 - 9:06 AM
Photo of Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

11 August 2025 - 3:32 PM
Photo of कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

11 August 2025 - 9:38 AM
Photo of डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात, यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा

डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात, यूक्रेन संकट के समाधान पर चर्चा

10 August 2025 - 8:18 AM
Photo of Operation Sindoor: एयर चीफ मार्शल का चौंकाने वाला खुलासा, पाक के 6 विमान मार गिराए

Operation Sindoor: एयर चीफ मार्शल का चौंकाने वाला खुलासा, पाक के 6 विमान मार गिराए

9 August 2025 - 5:08 PM
Photo of वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, सबूत दें या माफ़ी मांगे राहुल गांधी

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, सबूत दें या माफ़ी मांगे राहुल गांधी

8 August 2025 - 3:40 PM
Back to top button