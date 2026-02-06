Other StatesUttar Pradeshराज्य

वाराणसी के अस्सी घाट पर अजीत पवार का श्रद्धांजलि समारोह, अस्थि विसर्जन सम्पन्न

Ajit Pawar Ashthi Visarjan : वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक अस्सी घाट पर शुक्रवार दोपहर स्वर्गीय अजीत पवार का अस्थि विसर्जन किया गया। इस महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम का संचालन तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्र ने किया। कार्यक्रम में अजीत पवार के परिवार के सदस्य, मित्र और समर्थक उपस्थित थे।

तीर्थ पुरोहित ने किया धार्मिक अनुष्ठान

कार्यक्रम की शुरुआत में तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्र ने अस्थि विसर्जन का धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि अस्थि विसर्जन न केवल मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवित लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है।

समर्थकों ने दी श्रद्धांजलि और याद किया योगदान

अस्सी घाट पर उपस्थित समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के अस्थि कलश की पूजा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके जीवन, समाज सेवा और राजनीति में योगदान को याद किया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने अपने अनुभव और अजीत पवार के व्यक्तित्व की विशेषताओं को साझा किया।

एकजुटता और भावनाओं का प्रदर्शन

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे से मिलकर अजीत पवार के योगदान और उनके साथ बिताए गए क्षणों की चर्चा की। सभी ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके योगदान को हमेशा याद रखने का संकल्प लिया।

