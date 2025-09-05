Uttar Pradeshराज्य

शिक्षक दिवस 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौ लाख शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा और किया सम्मान

Amzad Khan5 September 2025 - 7:07 PM
UP Teacher’s Day 2025
लखनऊ में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को सम्मानित करते हुए

UP Teacher’s Day 2025 : शिक्षक केवल ज्ञान के वाहक नहीं, बल्कि समाज की रूहानी दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं. हर बच्चे के भविष्य की नींव उनके हाथों में होती है और उनके सतत प्रयास ही एक राष्ट्र की तरक्की की कहानी कहते हैं. इस शिक्षक दिवस पर लखनऊ में हुई शानदार शिक्षक सम्मान समारोह में यही संदेश गूंज रहा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ असाधारण शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा, बल्कि शिक्षा में नए युग की शुरुआत करने वाले कई महत्वाकांक्षी कदम भी पेश किए. स्मार्ट क्लास, टैबलेट, बाल वाटिका और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाए गए कदम यह साबित कर रहे हैं कि यूपी में शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास और समाज के भविष्य की तैयारी का एक सजीव रास्ता है.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कदम

सीएम ने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ाने के लिए टैबलेट वितरित किए और स्मार्ट क्लास की शुरुआत भी की. उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा ने बाल वाटिका को नया रूप दिया है. इस सत्र में पांच हजार से अधिक बाल वाटिकाएं शुरू हो चुकी हैं. बच्चों को स्वस्थ और पोषण से जोड़ने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं. सीएम ने यह भी कहा कि यूपी में बेसिक शिक्षा ने देश में सबसे ज्यादा प्रगति की है और 60 लाख से ज्यादा बच्चे राज्य के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं.

पुस्तकों में भारतीय और प्रेरक पात्र

सीएम योगी ने एससीईआरटी को सुझाव दिया कि किताबों में पात्र हमेशा भारतीय और प्रेरक हों. रामायण और महाभारत के पात्र बच्चों के लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं. किताबें पतली और रोचक होनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ाई में रुचि लें और सीखने की प्रक्रिया खेल-खेल में हो.

नौ लाख शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा

शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा की. इससे बेसिक, माध्यमिक, एडेड और सेल्फ फाइनेंस के सभी शिक्षक लाभान्वित होंगे. शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा, शिक्षामित्र और अनुदेशक का मानदेय भी जल्द बढ़ाया जाएगा.

संदीप सिंह का संदेश

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल सम्मान का दिन नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों की निष्ठा और योगदान को याद करने का दिन है. उन्होंने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का स्मरण किया और उन्हें राष्ट्र के शिल्पकार करार दिया.

शिक्षा में नई ऊंचाइयां

संदीप सिंह ने बताया कि पिछले आठ साल में बेसिक शिक्षा विभाग की छवि बदल चुकी है. डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, NEP के तहत नए प्रयोग और ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों में नई जान आई है. बच्चों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है.

माध्यमिक शिक्षा में सुधार

राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि 15 शिक्षकों को सम्मानित किया गया. प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 1104 करोड़ रुपये से 2107 स्कूलों का कायाकल्प हुआ. शिक्षकों की तैनाती ऑनलाइन हो रही है और नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. आईसीटी लैब, टैबलेट और मजबूत मार्कशीट से शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जा रहा है.

शिक्षक विद्वान, गुरु महान

गुलाब देवी ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक और गुरु महान बनाता है. वर्तमान समय में समाज में कपटी और क्रूर लोग बढ़ रहे हैं. ऐसे में शिक्षक ही समाज और देश के लिए सच्चे शिष्य तैयार कर सकते हैं. शिक्षक दिवस का यह कार्यक्रम न केवल सम्मान का प्रतीक था, बल्कि यह संदेश भी देता है कि यूपी सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हर शिक्षक को सशक्त बनाने के लिए पूरी जवाबदेही के साथ काम कर रही है.

