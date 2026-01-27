Delhi NCRRajasthanUttar Pradeshराष्ट्रीय

राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

Karan Panchal27 January 2026 - 4:07 PM
2 minutes read
UGC New Rules Protest
राजस्थान में UGC पर बड़ा हंगामा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

UGC New Rules Protest : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 2026 में “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम” जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकना है। नियमों के तहत हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग सदस्य शामिल होंगे। यह कमेटी भेदभाव की शिकायतों का निपटारा तय समय में करेगी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करेगी।

लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन

यूजीसी नए नियम के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने नियमों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं। यह नियम झूठे मामलों को बढ़ावा देगा। हालांकि, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर परीक्षा बाधित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

दिल्ली में भी छात्रों का प्रदर्शन

बता दें कि UGC को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिससे राजनीति में तूफान शुरू हो गया है। दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण समुदायों के छात्रों ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। यूनिटी का आह्वान करते हुए, स्टूडेंट्स ग्रुप ने साथियों से नए नियमों का विरोध दर्ज करने की अपील की है।

राजस्थान में 1 फरवरी को जोधपुर बंद

राजस्थान में भी UGC को लेकर बवाल छिड़ा है। करणी सेना व मारवाड़ राजपूत महासभा ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताया। श्री राजपूत करणी सेना के जोधपुर अध्यक्ष मानसिंह मेड़तिया ने कहा, यह कानून सवर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। जल्द रणनीति बनाकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर इन नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि 1 फरवरी को जोधपुर बंद किया जाएगा। जिसमें करणी सेना के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठन की भी हिस्सेदारी रहेगी।

रोहित वेमुला और पायल तड़वी केस

ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बने हैं। कोर्ट ने 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद UGC को 8 हफ्तों में नए सख्त नियम बनाने को कहा था। UGC की रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 में 173 और 2023-24 में 378 शिकायतें दर्ज हुईं, यानी 5 साल में भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई।

ये भी पढ़ें- भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 January 2026 - 4:07 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरी प्रदेश की कला और संस्कृति

राजधानी लखनऊ में यूपी दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में बिखरी प्रदेश की कला और संस्कृति

27 January 2026 - 3:09 PM
Photo of राम जन्मभूमि मंदिर में 50 पुजारियों की भर्ती की तैयारी, उप-मंदिरों में पूजा व्यवस्था जल्द

राम जन्मभूमि मंदिर में 50 पुजारियों की भर्ती की तैयारी, उप-मंदिरों में पूजा व्यवस्था जल्द

27 January 2026 - 2:24 PM
Photo of भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

भारत-EU के बीच बड़ी डील, PM मोदी ने की घोषणा, अमेरिकी वित्त मंत्री ने यूरोप पर लगाए आरोप

27 January 2026 - 1:59 PM
Photo of UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

UGC के नए नियमों पर सवर्णों का विरोध, कुमार विश्वास ने कविता के जरिए जताया गुस्सा

27 January 2026 - 1:42 PM
Photo of UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

27 January 2026 - 12:43 PM
Photo of गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

27 January 2026 - 11:25 AM
Photo of मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम का बदला मिजाज, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

27 January 2026 - 10:40 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का किया जिक्र

27 January 2026 - 10:10 AM
Photo of गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पंजाब की झांकी ने पूरे देश को किया गौरवान्वित, प्रस्तुत किया गया अद्भुत जारा

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल पंजाब की झांकी ने पूरे देश को किया गौरवान्वित, प्रस्तुत किया गया अद्भुत जारा

27 January 2026 - 8:23 AM
Photo of अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति मुर्मू ने अशोक चक्र से किया सम्मानित

अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति मुर्मू ने अशोक चक्र से किया सम्मानित

26 January 2026 - 3:56 PM
Back to top button