उदयपुर में सामूहिक बलात्कार, एक महिला ही बनी रेप की साजिशकर्ता

Shanti Kumari26 December 2025 - 7:10 PM
Udaipur Gang Rape Case

Udaipur Gang Rape Case : राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जहां एक बार फिर एक महिला छलावे और भरोसे में ठगी की शिकार हुई है। उस महिला के भरोसेमंद लोगों ने ही उसकी आबरू लूटकर उसकी जिंदगी को नर्क की ओर धकेल दिया। यह मामला उस वक्त चर्चा में आया जब पार्टी के बाद हुई एक आफ्टर पार्टी में महिला के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद की घटनाओं ने पूरे शहर को झकझोर दिया।

महिला एग्जीक्यूटिव हेड भी शामिल

दरअसल, यह घटना एक आईटी कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसने अपनी जन्मदिन और न्यू ईयर पार्टी के बाद एक महिला मैनेजर की आबरू लूट ली। इस पूरी घटना को अंजाम देने में कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही भी शामिल है।

पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने दिया अंजाम

बता दें कि उदयपुर के एक होटल में आयोजित इस पार्टी में कर्मचारियों का जमावड़ा था, जहां पीड़िता ने भी शिरकत की थी। पार्टी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे-जैसे रात बढ़ी, पीड़िता की जिंदगी बदलने वाली घटनाएं घटने लगीं। पार्टी खत्म होने के बाद, सीईओ जितेश सिसोदिया और उनकी टीम ने पीड़िता को घर छोड़ने का वादा किया, लेकिन यह केवल एक बहाना था।

शिल्पा सिरोही ने दिया ‘आफ्टर पार्टी’ का प्रस्ताव

पार्टी खत्म होने के बाद कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड शिल्पा सिरोही ने ‘आफ्टर पार्टी’ का प्रस्ताव दिया, जिसे पीड़िता ने बाद में स्वीकार किया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक साजिश का हिस्सा है। पीड़िता को एक कार में बैठाया गया, जिसमें शिल्पा सिरोही का पति गौरव सिरोही और सीईओ जितेश सिसोदिया पहले से मौजूद थे। कार में बैठने के बाद, कार एक दुकान पर रुकी और वहां से स्मोकिंग सामग्री खरीदी गई। इस सामग्री को पीड़िता को दिया गया और कुछ ही समय में उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे जबरन स्मोक कराया गया, जिससे वह होश खो बैठी।

नशे में किया गया शिकार

इसके बाद की घटनाएं पीड़िता को ठीक से याद नहीं थीं, लेकिन यह साफ था कि उसे एक जानबूझकर जाल में फंसा लिया गया था। कार शहर की सड़कों पर घूमती रही, और जब पीड़िता को होश आया तो उसे खुद पर काबू नहीं था। इस दौरान उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाया गया।

डैशकैम में करतूतें हुई कैद

वहीं, इस घटना का सबसे बड़ा सबूत उस कार के डैशकैम में कैद आवाजों के रूप में मिला। इन आवाजों ने आरोपियों की करतूतों को उजागर किया और उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसा दिया। पुलिस की जांच जारी है और इस मामले ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। यह घटना न सिर्फ एक महिला की जिंदगी को तबाह करने वाली है, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

अभी तक की जांच में सीईओ जितेश सिसोदिया और उनकी टीम की करतूतों का पर्दाफाश हुआ है, और यह मामला महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक चेतावनी बनकर उभरा है।

ये भी पढ़ें – बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

