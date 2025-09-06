Uttar Pradeshमौसम

यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

Ajay Yadav6 September 2025 - 7:55 AM
2 minutes read
UP Weather :
यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

  • उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी
  • तेज धूप और उमस से बढ़ा तापमान
  • 7 सितंबर को हल्की बारिश के आसार
  • 8-9 को गरज के साथ हो सकती बारिश
  • 10-11 को भारी बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून की रफ्तार थम गई है. पूरे प्रदेश को मौसम विभाग ने ग्रीन जोन में रखा है, यानी कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, मगर तेज बारिश के असार नहीं हैं. बारिश न होने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. बरेली, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है. जबिक अन्य जिलों में पारा 31 डिग्री के आसपास है. मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिनों की उमस और गर्मी के बाद प्रदेश में फिर से मौसम बदलेगा और अच्छी बारिश होगी.

तेज धूप और उमस से बढ़ा तापमान

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इससे उमस में कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इसके साथ ही प्रदेश के अधिकरत हिस्सों में तेज धूप बनी रहेगी. बारिश न होने की वजह से तापमान और उमस दोनों में इजाफा दर्ज किया जाएगा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम इसी तरह बना रह सकता है.

10-11 को भारी बारिश का अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, 7 सितंबर को पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं. वहीं 8 और 9 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके बाद प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा. दस से 11 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, दस सितंबर को पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश होगी, जबकि 11 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है.

