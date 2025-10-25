Chandigarh : पंजाब विधानसभा क्षेत्र 21-तरन तारन की उपचुनाव सीट के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन हरपाल सिंह, निर्मल कौर, गुरमीत कौर, सारिका जौड़ा और हरप्रीत सिंह ने अपनी नामांकन वापस ले ली है।

उन्होंने ने आगे बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 20 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे, परंतु अब 5 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापसी के बाद कुल 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं।

सुखविंदर कौर (शिरोमणि अकाली दल), हरजीत सिंह संधू (भारतीय जनता पार्टी) हरमीत सिंह संधू (आम आदमी पार्टी),करणबीर सिंह (इंडियन नेशनल कांग्रेस), शाम लाल गांधी (सच्चो सच्च पार्टी), नायब सिंह (नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी),अरुण कुमार खुरमी राजपूत (निर्दलीय),हरपाल सिंह भंगू (निर्दलीय), हरबरिंदर कौर उसमान (निर्दलीय), एडवोकेट कोमलप्रीत सिंह (निर्दलीय),जसवंत सिंह सोहल (निर्दलीय), नीटू शटरांवाला (निर्दलीय), मनदीप सिंह खालसा (निर्दलीय) और विजय कुमार (निर्दलीय)।

उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा क्षेत्र 21-तरन तारन की उपचुनाव सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं , 14 नवंबर 2025 को मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।

