सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

Shanti Kumari31 January 2026 - 3:14 PM
1 minute read
Sunetra Pawar oath ceremony

Sunetra Pawar Oath Ceremony: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं. इसी बीच सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दी शपथ क्यों करवाई जा रही है और उनका शपथ ग्रहण समारोह आज ही क्यों आयोजित किया जा रहा है.

दरअसल, जब अजित पवार ने बगावत की थी, उस समय वे पूरी तरह अकेले पड़ गए थे एक ओर केवल अजित पवार और उनका परिवार था, वहीं दूसरी ओर पूरा पवार परिवार खड़ा था. पूरे पवार परिवार में से किसी ने भी अजित पवार का साथ नहीं दिया.

पवार परिवार में कमान की तैयारियां

अजित पवार के निधन के बाद, राष्ट्रवादी पार्टी की कमान संभालने को लेकर पवार परिवार में तैयारियां शुरू हो गई थीं. अजित पवार की बगावत से बनी पार्टी की ताकत और उसकी कमान एक ही हाथ में रखना जरूरी माना गया. इसी कारण, शुरुआत में रहने के बावजूद सुनेत्रा पवार इस निर्णय के लिए तैयार हो गईं, ऐसी जानकारी सामने आई है.

पार्टी को पहले मजबूत किया गया

इसी वजह से अजित पवार के परिवार ने पहले पार्टी को मजबूत बनाने और उसके बाद ही विलय पर विचार करने का निर्णय लिया. यही वजह है कि शपथ ग्रहण का फैसला सुनेत्रा पवार और उनके परिवार ने लिया. अजित पवार द्वारा स्थापित पार्टी को संभालते हुए, वे भविष्य में विलय की बातचीत को आगे बढ़ा सकती हैं.

शपथ ग्रहण समारोह केवल 10 मिनट का होगा

सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित होगा. इसके लिए वह जल्द ही राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगी, जो राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को भेजा जाएगा. सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद सुनेत्रा पवार को आज दोपहर विधायक दल की नेता चुना जाएगा. इसके तुरंत बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह केवल 10 मिनट तक चलेगा.

