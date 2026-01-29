Rajasthan Accident : राजस्थान के भरतपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. घने कोहरे के चलते एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस भीषण हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

हादसे में घायल रामवीर के लिए यह त्रासदी और भी गहरी है, क्योंकि उन्होंने इस दुर्घटना में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे को खो दिया. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार तड़के एक भयावह सड़क हादसा सामने आया. सेवर थाना क्षेत्र के लुधावई पुलिया के पास कासगंज से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई

सेवर थाना के एसआई अवधेश ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. सभी घायलों को तत्काल जिला आरबीएम अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं, चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

वही, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुधावई के पास बस और ट्रेलर की दुर्घटना स्थल का जिला कलेक्टर कमर चौधरी तथा जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने निरीक्षण किया. अधिकारियों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, उन्होंने मौके का जायजा लेते हुए बस और ट्रेलर को सड़क से हटवाया. साथ ही अस्पताल में चिकित्सकों की विशेष टीम तैनात कर घायलों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए.

यह भी पढ़ें – अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप