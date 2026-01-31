Telangana Schools : तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित कोनिजेरला के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। करीब 32 बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें फौरन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना गुरुवार को बोडिया तांडा स्थित स्कूल में हुई। बताया जा रहा है कि लापरवाही से बनाया गया खाना इस घटना का कारण हो सकता है।

छात्रों को अस्पताल में कराया भर्ती

जानकारी के मुताबिक, सरकारी स्कूल में छात्रों को दोपहर का लन्च बंटवाया गया था, जिसको खाने के बाद बच्चों की तबियत बिगड़नी शुरू हुई, एक के बाद एक कई बच्चों को उल्टियां होने लगी, और पेट दर्द से तड़पने लगे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने सभी पीड़ित बच्चों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया।

बच्चों की हालत में आया सुधार

हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है और उन्हें प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज करने की तैयारी है, लेकिन यह घटना स्कूल की व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।

क्यों खिलाते हैं स्कूलों में मिड-डे मील

बता दें कि मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को स्कूल की तरफ से फ्री में भोजन खिलाया जाता है। यह भोजन साफ-सफाई को ध्यान में रख कर और ताजा तरीके से बनाया जाता है। जो बच्चों में नियमानुसार पौष्टिक, न्यूनतम कैलोरीप्रोटीन और विटामिन की मात्रा को पूरा करता है। इसका एक और प्रमुख उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बेहतर करना और ड्रॉपआउट रोकना है। इससे खासकर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं।

