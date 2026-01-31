Operation Trashi-1 : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना का ऑपरेशन त्राशी-1 जारी है। किश्तवाड़ में भारतीय आर्मी ने जैश के आतंकियों को घेर लिया है और मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।

इंटरनेट सेवाएं की थी बंद

बता दें कि ऑपरेशन त्राशी-1 के तहत सुरक्षाबलों ने कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी, जिसके बाद सेना ने आतंकियों की घेराबंदी शुरु कर दी। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सभी सोर्स से मिली इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट किया गया फिर इलाके को घेर लिया गया फिलहाल ऑपरेशन जारी है।

तलाशी अभियान में सेना को बड़ी सफलता

किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बल आतंकवादियों की खोज और उन्हें नष्ट करने के लिए व्यापक ऑपरेशन चला रहे हैं। इस मामले में गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, चतरू और आसपास के इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया।

सेना का एक पैराट्रूपर शहीद हुआ

बता दें कि 18 जनवरी को किश्तवाड़ के चतरू के उत्तर-पूर्व में सोनार के सामान्य इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच कई घंटों तक मुठभेड़ चली थी। गोलीबारी में सेना का एक पैराट्रूपर शहीद हो गया। भारतीय सेना की ‘व्हाइट नाइट कॉर्प्स’ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि चल रहे ‘जॉइंट ऑपरेशन त्राशी-1’ के दौरान 31 जनवरी की सुबह डोलगाम इलाके में व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकवादियों से फिर से संपर्क साधा।

#WhiteKnightCorps | #OpTrashi-I | Update



Operation Trashi-I



During the ongoing joint Operation TRASHI-I, contact with terrorists was re-established in the early hours of 31 Jan 2026, in the general area of Dolgam by troops of #WhiteKnightCorps, @jmukmrpolice and #CRPF.… — White Knight Corps (@Whiteknight_IA) January 31, 2026

शहीद पैराट्रूपर को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने 19 जनवरी को ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि जीओसी, व्हाइट नाइट कॉर्प्स और सभी रैंक स्पेशल फोर्सेज के हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने 19 जनवरी की रात चल रहे ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सिंगपुरा इलाके में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को बहादुरी से अंजाम देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

मजबूती से खड़ी है भारतीय सेना

सेना ने लिखा कि हम उनके अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का सम्मान करते हैं और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। 19 जनवरी के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी रखा और बारह दिनों के बाद उन्हें डोलगाम गांव में ढूंढ निकाला, जहां फिलहाल मुठभेड़ जारी है।

ये भी पढ़ें- Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में भारतीय डायरेक्टर का नाम, यौन अपराधी की पार्टी में हुई थीं शामिल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप