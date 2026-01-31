Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में कई बड़े नामी चेहरे अमेरिकी एजेंसियों की रडार पर है। जिससे आने वाले समय में उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एपस्टीन फाइल्स की नई फाइल में 2 हजार से ज्यादा वीडियो, 1 लाख 80 हजार फोटो. 30 लाख पेज शामिल हैं।

अमेरिका के बड़े नामी चेहरे

इसी संदर्भ में बताते चलें कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 20 दिसंबर 2025 को जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी जांच के तहत तीन लाख दस्तावेज जारी किए थे। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें सामने आई थीं।

सेक्स स्कैंडल से जुड़ी नई फाइल्स

एक बार फिर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी नई फाइल्स रिलीज की हैं। इस फाइल में जेफ्री एपस्टीन के कुछ ईमेल भी सामने आए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फाइल में भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम भी है।

आफ्टर-पार्टी से लौटी थीं फिल्म डायरेक्टर

अमेरिकी फिल्म पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने 21 अक्टूबर 2009 को एपस्टीन को एक मेल भेजी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह गिस्लीन मैक्सवेल के मैनहट्टन स्थित घर से एक आफ्टर-पार्टी से लौटी हैं। गिस्लीन मैक्सवेल, जो एपस्टीन की गर्लफ्रैंड और अपराधी थीं, उस पार्टी में शामिल थीं। दिलचस्प बात यह है कि मीरा नायर, जो एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर हैं, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की मां हैं।

2009 में रिलीज हुई थी फिल्म

मैक्सवेल के घर पर हुई यह पार्टी मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘एमेलिया’ से जुड़ी थी। फिल्म में हिलेरी स्वैंक ने एविएटर एमेलिया ईयरहार्ट का किरदार निभाया था और रिचर्ड गियर उनके पति जॉर्ज पुटनम के रूप में थे।

नई फाइल में 30 लाख पेज

नई दस्तावेजों में कुल 30 लाख पेज, 1 लाख 80 हजार तस्वीरें और 2 हजार से ज्यादा वीडियो शामिल हैं, जो कई राज खोल सकते हैं। यह नई जानकारी कई सवालों को जन्म देती है और इस मामले की गहराई में और भी कई अज्ञात तथ्य हो सकते हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग की नई फाइलों का हिस्सा

ईमेल में सीगल ने बताया कि पार्टी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और मीरा नायर समेत, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स कई बड़े नाम मौजूद थे। यह ईमेल अमेरिकी न्याय विभाग की शुक्रवार को जारी की गई नई फाइलों का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें- स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप