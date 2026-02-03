राजनीतिराष्ट्रीय

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को घेरा, अवैध प्रवासियों को बाहर भेजना ही होगा, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal3 February 2026 - 1:33 PM
1 minute read
Mohan Bhagwat
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को घेरा, अवैध प्रवासियों को बाहर भेजना ही होगा

Mohan Bhagwat : RSS (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह बात रविवार को हैदराबाद में आयोजित ‘संघ यात्रा के 100 वर्ष नए आयाम’ कार्यक्रम में कही।

यह कार्यक्रम RSS की शताब्दी के अवसर पर आयोजित किया गया था। हैदराबाद दौरे के दौरान भागवत ने फिल्म जगत की हस्तियों और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से भी मुलाकात की।

देश को मजबूत होना जरूरी

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हर देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है, और भारत को भी अपने हितों के अनुसार बिना किसी समझौते के अपनी दिशा तय करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना जरूरी है।

अवैध प्रवासियों की पहचान सरकार की जिम्मेदारी

बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध प्रवासियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक इस मुद्दे को अधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं।

